Подробно търсене

АЗЕРТАДЖ: Азербайджан и Китай обсъдиха сътрудничеството си в областта на логистиката и технологиите

Денис Киров
Снимка: АЗЕРТАДЖ
Баку,  
23.04.2026 19:27
 (БТА)

Министърът на транспорта и развитието на цифровите технологии на Азербайджан Рашад Набиев, се срещна с ръководителя на Администрацията на киберпространството на Китай Чжуан Жонвен, предаде азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ. 

Двете страни обсъдиха сътрудничеството между Азербайджан и Китай в областта на транспорта, логистиката и технологиите.

Страните разгледаха възможности в сферата на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и иновациите, както и обмениха мнения по въпроси, свързани с киберсигурността, научните изследвания, развитието на човешкия капитал и укрепването на правната и регулаторната рамка.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АЗЕРТАДЖ)

 

/ДИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:34 на 23.04.2026

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация