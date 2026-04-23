АЗЕРТАДЖ: Азербайджан и Китай обсъдиха сътрудничеството си в областта на логистиката и технологиите

Министърът на транспорта и развитието на цифровите технологии на Азербайджан Рашад Набиев, се срещна с ръководителя на Администрацията на киберпространството на Китай Чжуан Жонвен, предаде азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ.

Двете страни обсъдиха сътрудничеството между Азербайджан и Китай в областта на транспорта, логистиката и технологиите.

Страните разгледаха възможности в сферата на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и иновациите, както и обмениха мнения по въпроси, свързани с киберсигурността, научните изследвания, развитието на човешкия капитал и укрепването на правната и регулаторната рамка.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АЗЕРТАДЖ)