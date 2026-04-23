МОНЦАМЕ: Монголия представя три екологични инициативи на срещата на върха в Астана

Президентът на Монголия Ухнаагийн Хурелсух присъства на откриването на Регионалната екологична среща на върха 2026, която се провежда в Астана в рамките на държавното му посещение в Казахстан, предаде монголската новинарска агенция МОНЦАМЕ.

Монголия участва в срещата с три инициативи, насочени към водите, управлението на пасищата и природосъобразни решения.

Участниците обсъдиха осем приоритетни теми, включително подкрепа за климатичния преход, адаптация към климатични и природни рискове, икономическа устойчивост, регионални екосистеми и продоволствена сигурност, устойчиво управление на природните ресурси, замърсяване на въздуха и управление на отпадъците, механизми за изпълнение на екологичните цели, справедлив и приобщаващ преход, както и връзката между околната среда и дигиталната трансформация.

Очаква се срещата да определи съвместни политики и стратегии за справяне с недостига на вода, топенето на ледниците и леда, опустиняването и замърсяването на въздуха, като същевременно насърчи сътрудничеството между правителствата, частния сектор и международните организации в областта на зеленото финансиране, зелените технологии и устойчивите инвестиции.

В изказването си при откриването президентът на Монголия благодари на казахстанския си колега Касъм-Жомарт Токаев за домакинството на срещата и заяви, че тя ще допринесе значително за преодоляване на глобални предизвикателства като климатичните промени, опустиняването и недостига на вода чрез колективни действия. Той отбеляза, че в момент, когато изпълнението на Целите за устойчиво развитие остава недостатъчно в световен мащаб, Монголия активно развива националното движение „Милиарди дървета“ (Billions of Trees) за намаляване на ерозията на почвите и възстановяване на горите.

Президентът също така призова за сътрудничество в рамките на инициативата на Монголия за Международна година на пасищата и скотовъдците с цел повишаване на значимостта на сектора и насърчаване на устойчивото управление на пасищата, възстановяването им, инвестициите и продоволствената сигурност.

Той заяви, че Монголия ще работи активно за изпълнението на предложенията и препоръките, произтичащи от срещата.

Президентът Хурелсух също покани държавите да участват активно в 17-ата Конференция на страните по Конвенцията на ООН за борба с опустиняването, която ще се проведе през август в Улан Батор под мотото „Възстановяване на земята, възстановяване на надеждата“ (Restoring Land, Restoring Hope). Той отправи и покана към страните да изпратят делегации на Световната конференция на жените парламентаристи, която ще се състои през октомври.

Президентът Токаев за първи път обяви плана на Казахстан да бъде домакин на Регионалната екологична среща на върха през 2026 г., по време на изказването си на 78-ата сесия на Общото събрание на ООН през 2023 г.

Около 1500 представители участват в срещата, включително държавни и правителствени ръководители, както и висши официални лица от Монголия, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Русия, Китай, Италия, Германия и Япония.

В срещата участват също представители на ООН, международни организации, банки и финансови институции, включително Азиатската банка за развитие (Asian Development Bank) и Световната банка, както и изследователи, представители на гражданското общество, бизнеса и медиите.

Очаква се да бъдат подписани над 50 документа за сътрудничество, включително общи изявления, декларации, споразумения, инициативи, инвестиционни проекти и програми, според президентската администрация.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МОНЦАМЕ)