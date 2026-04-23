Подробно търсене

Италиански военни от ЮНИФИЛ замениха повредена от израелски войник статуя на Исус Христос в Южен Ливан с нова

Алексей Маргоевски
Италианският външен министър Антонио Таяни. Снимка: Nick Iwanyshyn/The Canadian Press via AP
Рим,  
23.04.2026 19:12
 (БТА)
Етикети

Италианският вицепремиер и външен министър Антонио Таяни заяви днес, че италиански военнослужещи от мироопазващата мисия на ООН в Ливан - ЮНИФИЛ са заменили с нова статуята на Исус Христос, повредена от израелски войник в село в Южен Ливан, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

Снимката на войник от Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), който руши с нещо, приличащо на чук или брадва, статуя на Исус Христос в градината на къща на християнско семейство в Южен Ливан, обиколи света и предизвика всеобщо възмущение.

"Изразяваме възмущението си от актовете на вандализъм, извършени срещу символите на християнската вяра от израелските сили", каза Таяни по време на парламентарния контрол в Сената.

"Нова са недопустими престъпления, които нарушават религиозната свобода и ценностите, върху които се гради съвместното съществуване на гражданите. Затова оценявам това, че израелското правителство осъди остро този акт, а също незабавния арест на отговорните за него. Горди сме с нашите войници в ЮНИФИЛ, които дариха нова статуя на Исус Христос, която да замени разрушената от израелски военнослужещ. Това е отличителен белег на нашите въоръжени сили. Това са миротворци, които са ценени и уважавани по целия свят", заяви Таяни.

/ДИ/

Свързани новини

24.04.2026 17:12

Индонезия осъди израелска атака, довела до смъртта на индонезийски миротворец от силите на ООН в Ливан

Индонезия отново осъди остро израелска атака в Ливан, довела до смъртта на четвърти индонезийски миротворец, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на външното министерство. 
21.04.2026 20:00

Войник от Израелските сили за отбрана бе осъден на 30 дни затвор за повреждането на статуя на Исус Христос в Южен Ливан

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха, че войникът, който е повредил статуя на Исус Христос в Южен Ливан, ще бъде отстранен от бойни операции и ще излежи 30 дни във военен арест, предаде ДПА.
20.04.2026 14:51

Израелски министър се извини, след като войник повреди статуя на Христос в Ливан

Израелският министър на външните работи Гидеон Саар се извини на християните, след като войник от Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) повреди статуя на Исус Христос в Южен Ливан, предаде ДПА. "Повреждането на християнски религиозен символ от войник
20.04.2026 07:28

Израелските въоръжени сили потвърдиха, че техен войник е повредил статуя на Христос

Израелската армия потвърди, че един от нейните войници е повредил християнски религиозен символ в Южен Ливан, като заяви, че разглежда инцидента "с голяма строгост", предаде ДПА. Въоръжените сили на Израел заявиха в Екс, че поведението на войника не

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:37 на 25.04.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация