Зеленски, Фон дер Лайен и Антонио Коща призоваха трети страни да запълнят недостига във финансите на Украйна

site.btaЗеленски, Фон дер Лайен и Антонио Коща призоваха трети страни да запълнят недостига във финансите на Украйна
Президентът на Украйна Володимир Зеленски, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща призоваваха трети страни да съдействат за попълване на недостига във финансите на Украйна, предаде Ройтерс.
Призивът беше отправен в денят, когато кипърското председателство на Съвета на ЕС съобщи, че процесът по одобряване на отпускането на заем от 90 млрд. евро на Украйна и разширяване на санкциите срещу Русия е приключил.
Украйна трябва да получи първия транш от заема от 90 млрд. евро през второто тримесечие на тази година, казаха Зеленски, Фон дер Лайен и Коща в съвместно изявление.
/ДИ/
