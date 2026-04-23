Зеленски, Фон дер Лайен и Антонио Коща призоваха трети страни да запълнят недостига във финансите на Украйна

Пламен Йотински
Зеленски, Фон дер Лайен и Антонио Коща призоваха трети страни да запълнят недостига във финансите на Украйна
Зеленски, Фон дер Лайен и Антонио Коща призоваха трети страни да запълнят недостига във финансите на Украйна
От ляво надясно: председателят на Европейския съвет Антонио Коща, президентът на Украйна Володир Зеленски и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристигат за срещата на върха в сградата на Европейския съвет в Брюксел, 6 март 2025 г. Снимка: AP/Omar Havana, Архив
Агия Напа,  
23.04.2026 19:18
 (БТА)

Президентът на Украйна Володимир Зеленски, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща призоваваха трети страни да съдействат за попълване на недостига във финансите на Украйна, предаде Ройтерс.

Призивът беше отправен в денят, когато кипърското председателство на Съвета на ЕС съобщи, че процесът по одобряване на отпускането на заем от 90 млрд. евро на Украйна и разширяване на санкциите срещу Русия е приключил.

Украйна трябва да получи първия транш от заема от 90 млрд. евро през второто тримесечие на тази година, казаха Зеленски, Фон дер Лайен и Коща в съвместно изявление.

 

 

Свързани новини

24.04.2026 16:04

АП: Защо военният заем от ЕС е жизненоважен за финансово затруднената Украйна?

Украйна, която изпитва финансови затруднения, си осигури стратегически заем от ЕС, който ще осигури жизненоважна подкрепа за военните ѝ усилия тази година. Заемът на стойност 90 милиарда евро беше официално одобрен вчера – няколко дни след като
23.04.2026 21:03

Европейският съюз одобри отпускането на заема от 90 милиарда евро за Украйна, след като Унгария премахна ветото си

Европейският съюз одобри отпускането на заема на стойност 90 милиарда евро, за да помогне на Украйна да се справи с икономическите и военните си нужди за следващите две години, съобщиха световни агенции. Украйна има крайна нужда от заема, за да може
23.04.2026 14:56

ЕС окончателно одобри отпускането на заем за Украйна и разширяването на санкциите срещу Русия

Кипърското председателство на Съвета на ЕС съобщи, че е завършил процесът на одобрение за отпускането на 90 милиарда евро заем за Украйна и за разширяване на санкциите срещу Русия.
23.04.2026 08:46

Деблокирането на заема от 90 милиарда евро за Украйна е водеща тема в световния печат

Разблокирането на заема от 90 милиарда евро за Украйна, станало възможно след изборите в Унгария, е водеща тема в световния печат. "Прощалният подарък на Орбан", гласи заглавие на редакционната статия на френския в. "Алзас".
22.04.2026 15:48

Заемът на ЕС за Украйна може да бъде отпуснат в рамките на 24 часа, ако Унгария не възрази, заяви говорител на германското правителство

Отпускането на обещания заем от 90 милиарда евро за Украйна може да се случи в рамките на 24 часа, ако Унгария не подаде писмено възражение, заяви говорител на германското правителство, цитиран от Ройтерс.

