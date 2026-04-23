МЕНА: Египет и Сърбия обсъдиха засилване на сътрудничеството в областта на социалната закрила и овластяването на жените

Министърът на социалната солидарност Мая Морси се срещна със сръбския министър без портфейл, отговарящ за равенството между половете, предотвратяването на насилието над жените и икономическото и политическото овластяване на жените Татяна Мацура в рамките на кръгла маса в Анкара на тема „обмен на международни политики и практики за закрила на децата в дигиталната среда“, предаде египетската новинарска агенция МЕНА.

По време на срещата бяха разгледани начини за засилване на двустранното сътрудничество в няколко области, по-специално социалната закрила, услугите за възрастни хора и икономическото овластяване.

Морси подчерта усилията на Египет в подкрепа на уязвимите групи, като отбеляза, че програмата за целеви парични трансфери „Такафул и Карама“ (Takaful and Karama) е сред най-големите в арабския регион.

Тя също така подчерта икономическото овластяване като ключов стълб на стратегията на министерството за преминаване от подпомагане към развитие, като изтъкна, че заетостта е основният път за излизане от бедността.

Срещата завърши с договореност за засилване на координацията и сътрудничеството в области от взаимен интерес.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МЕНА)