КАБАР: Киргизстан и Китай обсъдиха нови логистични маршрути и таксиметрови услуги

Министерството на транспорта и съобщенията на Киргизстан организира двустранна среща между заместник-министъра Алмаз Тургунбаев, заместник-министъра на транспорта на Китайската народна република Ли Ян и представители на китайската делегация за автомобилен транспорт, предаде киргизстанската новинарска агенция КАБАР.

Двете страни обсъдиха редица важни въпроси, свързани с развитието на двустранното сътрудничество в областта на автомобилния транспорт.

По-специално страните обсъдиха възможността Киргизстан да се присъедини към междуправителственото споразумение за международен автомобилен транспорт по мрежата на Азиатската магистрала между Китай, Русия и Монголия. Също така беше разгледан въпросът за специални разрешителни за киргизки превозвачи за транспортиране на извънгабаритни товари през Китай.

Допълнително бяха обсъдени въпроси, свързани с влизането на киргизки пътнически превозни средства в Китай, както и дейността на китайски таксита в Киргизстан.

По време на срещата беше обсъдена и подготовката на формуляри за разрешителни по споразумението за международен автомобилен транспорт между Киргизстан, Китай и Узбекистан.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и КАБАР)