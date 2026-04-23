ЕС окончателно одобри отпускането на заем за Украйна и разширяването на санкциите срещу Русия

кор. на БТА Николай Желязков
Брюксел,  
23.04.2026 14:56
Кипърското председателство на Съвета на ЕС съобщи, че днес е завършил процесът на одобрение за отпускането на 90 милиарда евро заем за Украйна и за разширяване на санкциите срещу Русия. Решението се очакваше в последните месеци и бе възпрепятствано от липсата на единодушие заради съпротивата на Унгария.

Както БТА съобщи, вчера посланиците на страните от ЕС постигнаха единодушие и днес приключи писмената процедура по последните стъпки. Първият превод на средства към Украйна ще бъде извършен възможно най-скоро, уточни говорител на председателството.

23.04.2026 14:10

Украйна очаква първия транш от деблокирания заем от ЕС от 90 милиарда евро в края на май или в началото на юни, каза Зеленски

Украйна очаква първия транш от деблокирания заем от ЕС на стойност 90 милиарда евро в края на май или в началото на юни, обяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.
20.04.2026 17:51

Еврокомисар очаква възстановяването на петролопровода "Дружба" да деблокира преговорите с Украйна и средствата за Киев

Еврокомисарят по разширяването на ЕС Марта Кос изрази очакване петролопроводът "Дружба" да бъде възстановен още тази седмица и това да доведе до деблокиране на средствата от заема за Украйна и преговорите с Киев за присъединяване. Кос говори пред

