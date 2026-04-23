ЕС окончателно одобри отпускането на заем за Украйна и разширяването на санкциите срещу Русия

Кипърското председателство на Съвета на ЕС съобщи, че днес е завършил процесът на одобрение за отпускането на 90 милиарда евро заем за Украйна и за разширяване на санкциите срещу Русия. Решението се очакваше в последните месеци и бе възпрепятствано от липсата на единодушие заради съпротивата на Унгария.

Както БТА съобщи, вчера посланиците на страните от ЕС постигнаха единодушие и днес приключи писмената процедура по последните стъпки. Първият превод на средства към Украйна ще бъде извършен възможно най-скоро, уточни говорител на председателството.