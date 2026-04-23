ВНА: Виетнам и Южна Корея ще засилят инвестиционното сътрудничество в технологични и иновационни стартъпи

Министерството на науката и технологиите на Виетнам, съвместно с виетнамското посолство в Южна Корея, организираха семинар, посветен на възможностите за международно инвестиционно сътрудничество за технологични компании и иновативни стартъпи в новите глобални условия, съобщи Виетнамската новинарска агенция (ВНА).

Събитието предизвика значителен интерес от страна на инвестиционни фондове, компании и организации в Южна Корея.

В изказването си заместник-министърът на науката и технологиите Хоанг Мин подчерта, че Виетнам си поставя за цел двуцифрен ръст на БВП в периода 2026-2030 година. За да бъде постигнат, страната дава приоритет на развитието на нововъзникващи сектори като полупроводници, изкуствен интелект, чиста енергия и други. Именно тези области се очаква да разкрият допълнителни възможности за сътрудничество с корейски партньори.

Той акцентира върху необходимостта от модернизиране и развитие на иновациите във Виетнам, подпомагане на стартъпите да отговарят на международните стандарти и засилване на връзките с национални фондове за рисков капитал с цел осигуряване на ресурси за растеж.

От своя страна Нгуен Тхи Тай Бин, съветничка във виетнамското посолство в Южна Корея, изтъкна символичното значение на форума, който съвпада с държавното посещение във Виетнам на южнокорейския президент И Дже-мьон след визитата на виетнамския президент То Лам в Сеул през август миналата година. По думите ѝ този активен обмен на високо равнище е доказателство за силното политическо доверие и динамичното развитие на всеобхватното стратегическо партньорство между двете страни.

Тя отбеляза, че Виетнам постепенно се променя от дестинация за инвестиции в ключово звено в нововъзникващите глобални вериги за придаване на стойност. При натрупани корейски инвестиции, доближаващи 100 милиарда долара, и двустранна търговия от около 90 милиарда долара, икономическите отношения навлизат в по-зрял и качествен етап.

Сътрудничеството между Виетнам и Южна Корея постепенно преминава от традиционни модели към партньорства, основани на иновации и съвместно създаване на стойност, допълни дипломатът. Тя подчерта, че Виетнам активно подобрява институционалната си рамка, бизнес средата, дигиталната инфраструктура и човешкия капитал, като паралелно насърчава развитието на стратегически технологични сектори.

Южна Корея, със своите силни позиции в технологиите, научноизследователската и развойна дейност и утвърдената си иновационна атмосфера, е в отлична позиция да бъде ключов партньор на Виетнам в оползотворяването на тези възможности.

Големи южнокорейски корпорации като "Самсунг Електроникс" (Samsung Electronics), "Ес Кей Груп" (SK Group), "Поско" (POSCO) и "Ханхуа Груп" (Hanwha Group) разширяват присъствието си във Виетнам, като все по-често излизат извън рамките на производството и навлизат във високотехнологични индустрии, енергетика и стратегическа инфраструктура.

Освен привличането на капитал, Виетнам се стреми да се утвърди като регионален център за иновации и технологично развитие. Обсъдените по време на семинара предложения - от сътрудничество в областта на полупроводниците и изкуствения интелект до чистата енергия и финансирането на стартъпи - се очаква да поставят основата за нова вълна на по-дълбоко, устойчиво и дългосрочно стратегическо партньорство.

Събитието е ясен сигнал, че двете държави навлизат в нов етап на отношенията си, в който технологиите, иновациите и стратегическото доверие ще бъдат основните двигатели за по-ефективно и съдържателно сътрудничество в рамките на всеобхватното им стратегическо партньорство.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ВНА)