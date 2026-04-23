Няколко души са ранени при влакова катастрофа в Дания, съобщават местните служби за спешна помощ

Два влака са се сблъскали в Дания, пострадали са най-малко 17 души, от които 4 са в критично състояние, съобщиха полицията и местните служби за спешна помощ, цитирани от Франс прес и Ройтерс.

Инцидентът е станал на около 40 км северно от Копенхаген, на железопътната линия, свързваща градовете Хилерод и Кагеруп, се посочва в изявление на полицията. "Двата регионални влака са се сблъскали челно", заяви говорител на пожарната служба на района на Копенхаген.

Сигнал за катастрофата е бил получен в 6:30 сутринта.

Държавната телевизия показа кадри на два влака, и двата с видими повреди в предната част, един срещу друг в гориста местност.

"Има ранени сред пътниците. Всички са изведени от влаковете, така че никой не е заклещен", добави говорителят. "На място са изпратени значителни ресурси".

Ранените вече са евакуирани с линейки и хеликоптери.

Железопътните инциденти са редки в Дания, но през 2019 г. сблъсък с участието на пътнически влак доведе до 8 загинали и 16 ранени, отбелязва АФП. През август 2025 г. един човек загина след сблъсък между влак и селскостопанско превозно средство.