ОБНОВЕНА Промишлено съоръжение в руската Нижегородска област беше ударено от отломки от украински дронове, съобщи губернаторът на областта

Валерия Динкова, Деяна Христова
Илюстративна снимка: АП/Efrem Lukatsky
Москва,  
23.04.2026 09:35 | ОБНОВЕНА 23.04.2026 09:51
 (БТА)
Промишлено съоръжение в Кстовския район на руската Нижегородска област беше поразено след удар от отломки на украински дронове, заяви днес губернаторът на областта Глеб Никитин, цитиран от Ройтерс. Вследствие на удара съоръжението се е запалило, допълни агенцията.

По-рано Украйна насочваше ударите си срещу петролната рафитнерия “Лукойл“ в руския град Кстово.

Междувременно губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи, че при украинска атака с дрон е била ударена къща в село Репяховка, като един мъж е бил убит, а баща му е ранен. 

По-рано тази сутрин един човек загина, а няколко бяха ранени и при украински атаки срещу Самарска област в Русия. 

23.04.2026 08:46

Деблокирането на заема от 90 милиарда евро за Украйна е водеща тема в световния печат

Разблокирането на заема от 90 милиарда евро за Украйна, станало възможно след изборите в Унгария, е водеща тема в световния печат. "Прощалният подарък на Орбан", гласи заглавие на редакционната статия на френския в. "Алзас".
22.04.2026 20:02

Русия се надява посещенията в Москва на Уиткоф и Къшнър за преговори за войната в Украйна да продължат, съобщи РИА

Кремъл днес заяви, че се надява американският пратеник Стив Уиткоф и зетят на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, да продължат посещенията си в Русия, за да обсъдят възможно мирно уреждане на конфликта в Украйна, предаде Ройтерс позовавайки се на изявление на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, публикувано в руската агенция РИА.
22.04.2026 15:55

Повече от 2100 украински деца са върнати в Украйна от началото на инициативата „Да си върнем децата“, съобщи Зеленски

От стартирането на украинската инициатива „Да си върнем децата“ през 2023 г. са върнати повече от 2100 украински деца, отвлечени от Русия, като от началото на тази година са върнати 150 от тях, предаде Укринформ.
22.04.2026 10:24

Украйна е поискала от Турция да бъде домакин на среща между Зеленски и Путин, съобщи украинският външен министър

Украйна е поискала от Турция да бъде домакин на среща между украинския президент Володимир Зеленски и руския президент Владимир Путин, съобщи украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс. Това идва на фона на усилията на Киев да
22.04.2026 09:15

Украйна заяви, че е неутрализирала 189 от 215 дрона, с които я е атакувала Русия тази нощ

Украинските сили за противовъздушна отбрана неутрализираха 189 от 215 дрона, с които Русия атакува Украйна тази нощ, заявиха украинските военновъздушни сили, цитирани от украинската новинарска агенция Укринформ.Украинските сили съобщиха, че руските атаки с дронове тази нощ са започнали в 18:00 часа местно време вчера. От пуснатите срещу Украйна 215 дрона е имало 140 тип "Шахед".

