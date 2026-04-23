Промишлено съоръжение в руската Нижегородска област беше ударено от отломки от украински дронове, съобщи губернаторът на областта

Промишлено съоръжение в Кстовския район на руската Нижегородска област беше поразено след удар от отломки на украински дронове, заяви днес губернаторът на областта Глеб Никитин, цитиран от Ройтерс. Вследствие на удара съоръжението се е запалило, допълни агенцията.

По-рано Украйна насочваше ударите си срещу петролната рафитнерия “Лукойл“ в руския град Кстово.

Междувременно губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи, че при украинска атака с дрон е била ударена къща в село Репяховка, като един мъж е бил убит, а баща му е ранен.

По-рано тази сутрин един човек загина, а няколко бяха ранени и при украински атаки срещу Самарска област в Русия.