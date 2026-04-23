Целта на Германия за 460 000 военнослужещи „не е таван“, каза министърът на отбраната

Целта на Германия да има 460 000 действащи военнослужещи и резервисти не е предел и може да бъде надхвърлена, ако се наложи, каза вчера министърът на отбраната Борис Писториус, цитиран от ДПА.

Тази бройка „не е таван“, а по-скоро „посоката, в която се движим“, каза Писториус пред обществената телевизия А Ер Де, като добави, че тя може да бъде повишена в отговор на променящите се нужди или на влошаване на средата за сигурност.

Той посочи и напредъка в увеличаването на числеността на личния състав. Откакто е встъпил в длъжност, броят на действащите военнослужещи се е увеличил от около 180 000 до приблизително 185 000 – 186 000, като заявленията и набирането продължават да нарастват.

Целта е въоръжените сили да бъдат разширявани по организиран, но бърз начин, каза той.

Писториус не изключи възможността за възстановяване на задължителната военна служба, ако доброволните мерки се окажат недостатъчни. В такъв случай „ще трябва да обсъдим и да вземем решение за задължителни изисквания“, каза той, като добави, че подобна стъпка засега не се разглежда.

Засега приоритетът е целта да бъде постигната с помощта на съществуващите мерки, каза Писториус.