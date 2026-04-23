site.btaМинистърът на военноморските сили на САЩ Джон Фелан напуска поста си, съобщи Пентагонът
Министърът на военноморските сили на САЩ Джон Фелан напуска поста си, съобщи Пентагонът, цитиран от Асошиейтед Прес.
Това е първият ръководител на отделен род въоръжени сили, който си тръгва по време на втория мандат на президента Доналд Тръмп, но е поредният висш представител на отбраната, който подава оставка или е отстранен, допълни агенцията.
Не беше посочена причина за неочакваното напускане на най-високопоставения цивилен ръководител на военноморските сили в момент, когато флотът е наложил блокада на ирански пристанища и взема на прицел кораби, свързани с Техеран, на фона на крехкото примирие във войната. Друг лоялен на Тръмп кадър поема временно ръководството на военноморските сили – заместник-министърът Хун Као, ветеран с 25 години служба в бойните части на флота, който безуспешно се кандидатира за Сената и Камарата на представителите от щата Вирджиния.
Напускането на Фелан е поредното в серията трусове по върховете на Пентагона и идва само седмици след като министърът на отбраната Пийт Хегсет уволни най-висшия офицер на сухопътните войски генерал Ранди Джордж. Откакто встъпи в длъжност миналата година, Хегсет уволни и още няколко генерали, адмирали и ръководители на отбраната.
Говорителят на Пентагона Шон Парнел каза в публикация в „Екс“, че Фелан „напуска администрацията с незабавен ефект“.
Преди Тръмп да го номинира за министър в края на 2024 г., Фелан не е служил в армията и не е заемал цивилна ръководна длъжност във военноморските сили. Той беше възприеман като външен човек, доведен, за да реформира флота.
Фелан е голям дарител на предизборната кампания на Тръмп. Според биографията му основният му досег с отбраната идва от консултантска позиция, която е заемал в неправителствената организация „Духът на Америка“, подкрепяща отбраната на Украйна и на Тайван.
/ЛМ/
