Мексико отвори отново прочутите пирамиди в Теотиуакан при засилено полицейско присъствие след смъртоносна стрелба

Древният археологически обект Теотиуакан в Мексико бе отново отворен вчера при засилени мерки за сигурност и с по-малко туристи от обикновено, два дни след като въоръжен мъж уби канадка и рани още 13 души при Пирамидата на Луната – необичайно нападение в района на голяма туристическа дестинация, съобщи Ройтерс.

Стрелбата в понеделник доведе до по-засилено внимание към мерките за сигурност в културните обекти на Мексико точно когато страната се готви да бъде домакин заедно със САЩ и Канада на Световното първенство по футбол.

Обширният комплекс от пирамиди и храмове в Теотиуакан е една от най-популярните туристически атракции в страната, като миналата година е привлякъл 1,8 млн. посетители.

Вчера за подсилване на сигурността бяха разположени 40 служители на Националната гвардия, които се присъединиха към общинската полиция и полицията на град Мексико. Гвардейци с каски, камуфлажно облекло и бронежилетки патрулираха из обекта с въоръжени пикапи, с частично покрити лица.

На петте входа на обекта бяха въведени основни проверки на чанти и раници.

Засилените мерки забавиха достъпа до обекта, който се намира на около 50 км от столицата.

Някои туристи са чакали повече от три часа и половина на слънце и като компенсация за забавянето им е бил предложен безплатен вход, съобщи Националният институт по антропология и история.

„По указание на президента ще можем да разчитаме и на металотърсачи“, каза директорът на института Омар Васкес и добави, че на всеки вход ще има повече полицаи.

Според очевидци стрелецът – 27-годишен мексиканец – е открил огън в понеделник сутринта от междинна площадка на Пирамидата на Луната, като стрелял предимно във въздуха, носел електронен таблет и крещял, преди да се самоубие.