Ливанска журналистка беше убита при израелски удар, каза ливанската Гражданска защита

Ливанска журналистка беше убита вчера при израелски удар в южната част на страната въпреки примирието, чието удължаване с един месец Бейрут ще поиска на преговорите между двете страни, предвидени за четвъртък във Вашингтон, съобщи Франс Прес.

Преди да бъде съобщено за смъртта на журналистката ливанската държавна новинарска агенция ННА съобщи за четирима убити при израелски удари в източната и южната част на страната.

Амал Халил, която е отразявала конфликта в град Ал Тири заедно с колежката си Зейнаб Фарадж – ранена при удара – е била „убита в резултат на израелски въздушен удар“, съобщи Гражданската защита.

Ливанският министър на информацията Пол Моркос изрази в „Екс“ „дълбоката си тъга“ за смъртта на журналистката, „взета на прицел от израелската армия, докато е изпълнявала професионалния си дълг“.

„Взимането на журналисти на прицел е тежко престъпление и грубо нарушение на международното хуманитарно право, пред които няма да мълчим“, добави той в навечерието на новия кръг разговори между двете страни, предвиден на равнище посланици под егидата на САЩ.

Преди тези разговори Израел заяви, че няма „сериозни разногласия“ с Ливан, и го призова за съвместна работа срещу проиранската групировка „Хизбула“.

Десетдневно примирие, което изтича в неделя, влезе в сила на 17 април след първа среща между посланиците на двете страни, които формално все още са в състояние на война.

Израелската армия от своя страна заяви, че в района на Ал Тири е нанесла удар по автомобил, който е напускал „военен обект“ на „Хизбула“, „след като е установила лица, нарушаващи договореностите за прекратяване на огъня“, а след това е ударила и самия „обект“.

„Хизбула“, която въвлече Ливан в регионалната война с Иран на 2 март, като предприе нападение срещу Израел, е против преговорите.

Ударите, нанесени от Израел по Ливан от тази дата, са отнеха живота на 2454 човека принудиха над един милион души да напуснат домовете си според последната официална равносметка.

Израелската армия, която навлезе на ливанска територия, установи „жълта линия“ на разделение в южната част на страната, както и в ивицата Газа, като заявява, че иска да защити населението в северната част на Израел.

„Хизбула“ от своя страна пое във вторник отговорност за нападение срещу северната част на Израел в отговор на неговите „груби“ нарушения на прекратяването на огъня – за първи път, откакто то влезе в сила на 17 април.