Ново тригодишно френско-британско споразумение за нередовните преминавания през Ламанша

Френските и британските власти сключиха ново тригодишно споразумение в опит да предотвратят нелегалните преминавания през Ламанша, става ясно от пътна карта на френското Министерство на вътрешните работи, с която АФП се запозна снощи.

Участието на Великобритания може да достигне 766 млн. евро, но от тази сума 186 млн. евро ще зависят от ефективността на мерките, показва документът.

През последните месеци договорът от Сандхърст, който предвижда Обединеното кралство да финансира част от действията на Франция за охрана на границата и за предотвратяване на нередовните пристигания във Великобритания, беше предмет на тежки преговори между двете страни. Споразумението, подписано през 2018 г. и подновено веднъж през 2023 г., изтичаше през 2026 г., а британските власти искаха да обвържат финансирането си с нови условия.

Ако новите мерки не донесат „достатъчни резултати въз основа на съвместна годишна оценка, финансирането ще бъде пренасочено към нови действия“, се уточнява в пътната карта.

Новото споразумение предвижда с 50% да бъдат увеличени силите на реда, разположени за борба с нередовната миграция по френското крайбрежие. До 2029 г. числеността им трябва да достигне около 1400 служители.

Според официалните данни на британските власти 41 472 души са пристигнали нередовно във Великобритания с малки плавателни съдове през 2025 г. Това е вторият най-висок показател от началото на тези преминавания през 2018 г. Най-малко 29 мигранти са загинали в морето през 2025 г. според преброяване на АФП въз основа на официални френски и британски източници.