Преносът на руски нефт към Европа по тръбопровода „Дружба“ бе възобновен, което разблокира заема на ЕС за Киев

Руски петрол потече вчера по украинския участък на тръбопровода „Дружба“ след прекъсване, продължило месеци, съобщиха официални представители. Това позволи на Унгария да вдигне ветото си върху заем от 90 млрд. евро от ЕС, от който Украйна спешно се нуждае, предаде Ройтерс.

Тръбопроводът „Дружба“ се превърна в една от най-политизираните теми в Европа, след като руски удар с дрон повреди тръбопровода в Западна Украйна и спря доставките на руски петрол за Унгария и Словакия.

Унгарската петролна група МОЛ съобщи вчера, че Украйна я е уведомила, че доставките на руски суров петрол по тръбопровода са възобновени.

„МОЛ очаква първите доставки на суров петрол след пускането отново в действие на украинския участък от тръбопроводната система да пристигнат в Унгария и Словакия най-късно до утре“, се казва в публикувано вчера изявление на компанията.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза пред руското издание „Известия“, че техническите детайли около доставките на петрол по тръбопровода „Дружба“ се обсъждат на корпоративно равнище.

Изпомпването е започнало вчера 09:35 ч. по Гринуич, каза източник от сектора, пожелал анонимност, тъй като не е упълномощен да говори публично.

Малко след това посланиците на държавите членки на ЕС, които се срещнаха в Брюксел, одобриха заема. Очаква се 27-те държави членки на Европейския съюз официално да го утвърдят до днес следобед.

Освен това посланиците на ЕС се договориха и за 20-ия пакет санкции на блока срещу Русия, който има за цел да засили икономическия натиск върху Москва, предаде ДПА.

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че решението на ЕС е „правилният сигнал при настоящите обстоятелства“. В публикация в „Екс“ Зеленски заяви, че стимул за Русия да прекрати войната си в Украйна „може да възникне само когато и подкрепата за Украйна, и натискът върху Русия са достатъчни“.

ЕС се споразумя по принцип за заема още миналата година, за да поддържа ликвидността на Украйна през 2026 и 2027 г., но унгарският премиер Виктор Орбан и словашкото правителство го блокираха, обвинявайки Украйна, че бави ремонта на тръбопровода – нещо, което Киев отрече.

И Унгария, и Словакия са силно зависими от руския петрол, а Орбан последователно демонстрира подкрепа за Русия, отбеляза Ройтерс.

Перспективите Украйна да получи заема вече се бяха подобрили, след като Орбан загуби парламентарните избори в Унгария на 12 април. Лидерът на спечелилата партия Петер Мадяр каза, че повече няма да блокира средствата от ЕС за Украйна, макар че не се очаква да поеме властта преди май.

Капацитетът на „Дружба“ е между 1,2 млн. и 1,4 млн. барела петрол дневно, като има възможност той да бъде увеличен до 2 млн. барела на ден. Потокът по него обаче спадна до малка част от този обем в резултат на западните санкции, както и на многократните прекъсвания заради атаки с дронове.

Германия потвърди, че от май до нейната рафинерия Пе Це Ка в Швет – една от най-големите в страната – няма да достига казахстански суров петрол, след като източници от сектора казаха във вторник, че Русия се кани да спре износа на казахстански петрол по тръбопровода „Дружба“.



ОДОБРЕНИЯТ ЗАЕМ ЗА УКРАЙНА

Заемът ще бъде финансиран чрез съвместно емитирани облигации на ЕС на капиталовите пазари и ще бъде обезпечен с наличния бюджетен марж в дългосрочния бюджет на блока, посочи ДПА.

Европейската комисия се надява да отпусне първия транш от 45 млрд. евро до края на юни, а още 45 млрд. евро да последват догодина. От Украйна ще се изисква да върне заема само ако Русия изплати обезщетения за нанесените щети след края на войната.

Споразумението предвижда също замразени в ЕС руски активи да бъдат използвани за погасяване на заема, ако Москва не плати компенсации за военните щети.

От 90-те млрд. евро, които ще бъдат предоставени на Украйна, една трета са предвидени за бюджетна подкрепа, а две трети, или 60 млрд. евро, са предназначени за разходи, свързани с отбраната. Военното оборудване, закупувано с тези средства, трябва да идва основно от Украйна или от ЕС.

Украйна ще може да използва парите за покупка на военно оборудване от държави извън Европа само ако необходимото оборудване или изобщо не е налично, или не може да бъде доставено навреме нито от Украйна, нито от европейския пазар. Това позволява средствата да бъдат използвани за системи, смятани за незаменими, като американската система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“.

НОВИТЕ САНКЦИИ СРЕЩУ РУСИЯ

Новите санкции на ЕС са насочени срещу енергетиката и оръжейната индустрия.

Съгласно тях на компании от ЕС ще бъде забранено да ремонтират руски рафинерии, повредени при украински атаки. Допълнителни мерки са насочени срещу руския износ на втечнен природен газ.

Санкции ще бъдат наложени и на компании, които подпомагат руската отбранителна индустрия.

Предложенията включват и нови търговски ограничения, целящи да намалят руските приходи с до 570 млн. евро годишно, включително забрани за внос в ЕС на метали, химикали и критично важни суровини.