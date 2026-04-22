Мианма обмисля "добри неща" за задържаната Нобелова лауреатка за мир Аун Сан Су Чжи, каза тайландски министър

Пламен Йотински
Външният министър на Тайланд Сихасак Пуанкеткео, 22 декември 2025 г. Снимка: АП/Azneal Ishak
Банкок,  
22.04.2026 22:24
 (БТА)

Министърът на външните работи на Тайланд заяви, че новият президент на Мианма - Мин Аун Хлайн, му е казал, че за задържаната бивша лидерка Аун Сан Су Чжи се грижат добре и че правителството му обмисля "добри неща" за нея, предаде Ройтерс.

Министър Сихасак Пуанкеткео, в коментар, споделен от правителството след срещата му с новия президент на Мианма в Найпидо, заяви, че Мин Аун Хлайн, лидерът на хунтата, който стана президент, не е дал подробности.

"Много страни от АСЕАН са загрижени за Аун Сан Су Чжи и нейното благополучие и той каза, че обмислят "добри неща", така че това може да е нещо добро", каза Сихасак, визирайки Асоциацията на страните от Югоизточна Азия.

"Те се опитват да покажат, че се движат в по-добра посока. Тези неща са от съществено значение. Защото искаме да се върнат в АСЕАН. Искаме да им помогнем, но не можем да им помогнем, ако не могат да си помогнат сами."

Осемдесетгодишната сега Аун Сан Су Чжи е задържана, откакто Мин Аун Хлайн свали правителството й с преврат през 2021 г. Нобеловата лауреатка за мир, все още изключително популярна в Мианма, излежава 27-годишна присъда за редица престъпления, за която нейните съюзници твърдят, че е политически мотивирана, за да бъде държана настрана от политическия живот. Обвиненията, по които е осъдена, варират от подстрекателство и корупция до изборни измами и нарушаване на закона за държавната тайна.

/ИТ/

Свързани новини

21.04.2026 16:24

Активисти в Мианма стартираха кампания за получаване на доказателства, че Аун Сан Су Чжи е жива

Активисти в Мианма стартираха международна кампания, с която изискват от военната хунта в страната доказателства, че лауреатката на Нобеловата награда за мир Аун Сан Су Чжи е все още жива, като това се случва след масовото освобождаване на затворници миналата седмица, предаде ДПА.
17.04.2026 11:39

Мианма намали присъдата на бившата лидерка Аун Сан Су Чжи и освободи бившия президент на страната Вин Мин

Мианма намали присъдата на бившата лидерка Аун Сан Су Чжи, в момента излежаваща наказание в затвора и освободи бившия президент на Мианма Вин Мин, предаде Ройтерс. Осемдесетгодишната Су Чжи излежаваше 27-годишна присъда за редица престъпления, които
17.04.2026 09:30

Президентът на Мианма Мин Аун Хлайн разпореди отмяната на всички смъртни присъди в страната

Новият президент на Мианма Мин Аун Хлайн разпореди отмяната на всички смъртни присъди – една от първите му официални мерки след встъпването му в длъжност като президент в началото на месеца, предаде Франс прес.

