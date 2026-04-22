Мианма обмисля "добри неща" за задържаната Нобелова лауреатка за мир Аун Сан Су Чжи, каза тайландски министър

Министърът на външните работи на Тайланд заяви, че новият президент на Мианма - Мин Аун Хлайн, му е казал, че за задържаната бивша лидерка Аун Сан Су Чжи се грижат добре и че правителството му обмисля "добри неща" за нея, предаде Ройтерс.

Министър Сихасак Пуанкеткео, в коментар, споделен от правителството след срещата му с новия президент на Мианма в Найпидо, заяви, че Мин Аун Хлайн, лидерът на хунтата, който стана президент, не е дал подробности.

"Много страни от АСЕАН са загрижени за Аун Сан Су Чжи и нейното благополучие и той каза, че обмислят "добри неща", така че това може да е нещо добро", каза Сихасак, визирайки Асоциацията на страните от Югоизточна Азия.

"Те се опитват да покажат, че се движат в по-добра посока. Тези неща са от съществено значение. Защото искаме да се върнат в АСЕАН. Искаме да им помогнем, но не можем да им помогнем, ако не могат да си помогнат сами."

Осемдесетгодишната сега Аун Сан Су Чжи е задържана, откакто Мин Аун Хлайн свали правителството й с преврат през 2021 г. Нобеловата лауреатка за мир, все още изключително популярна в Мианма, излежава 27-годишна присъда за редица престъпления, за която нейните съюзници твърдят, че е политически мотивирана, за да бъде държана настрана от политическия живот. Обвиненията, по които е осъдена, варират от подстрекателство и корупция до изборни измами и нарушаване на закона за държавната тайна.