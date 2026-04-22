Украински военни участват в Лондон в конференция за отварянето на Ормузкия проток, обяви Зеленски

Украински военни участват в конференция в Лондон, на която се обсъждат начини за отваряне на Ормузкия проток, заяви президентът Володимир Зеленски, докато отговаряше на въпроси на журналисти, предаде Укринформ.

Зеленски отбеляза, че са били организирани две конференции за отварянето на стратегическия проток, блокиран от силите на Техеран в отговор на американско-израелските удари, с които на 28 февруари започна войната срещу Иран.

Първата е била на ниво държавно ръководство, в която той също участва. "Великобритания, заедно с Франция, ръководеше конференцията. Украйна беше поканена, а аз се включих онлайн от влака. Обсъдихме въпроса за блокирането на Ормузкия проток и предизвикателствата, свързани с войната в Близкия изток", обясни украинският държавен глава.

Втората конференция, по думите на президента на Украйна, е била на военно равнище.

"По отношение на Ормузкия проток Обединеното кралство и Франция поискаха продължение на съответната конференция, която организираха преди няколко дни, (сега) на военно равнище, където можем да окажем съдействие. Мисля, че в първата конференция участваха 37 държави, но не знам колко военни представители участваха във втората. Обединеното кралство и Франция поискаха това, така че изпратихме нашите военни представители на тази среща в Лондон“, отбеляза Зеленски.

Той допълни, че от украинска страна акцентът е върху опита и експертните познания.