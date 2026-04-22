Тръмп обяви, че по негово искане Иран е отменил екзекуцията на осем жени

Атанаси Петров
Президентът на САЩ Доналд Тръмп, 21 април 2026 г. Снимка: АП/Alex Brandon
Вашингтон,  
22.04.2026 20:48
 (БТА)
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че по негово искане иранските власти са отменили екзекуцията на осем жени, протестирали срещу властта в Техеран, предаде Франс прес.

Според Тръмп четири от жените ще бъдат освободени незабавно, а останалите ще получат присъди от по един месец затвор. "Много добри новини", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл", като изказа благодарност на иранското държавно ръководство за това, че е уважило молбата му.

От Иран обаче вчера оспориха версията на амариканския президент. Новинарската агенция на иранската съдебна власт Мизан заяви, че твърденията за заплашени с екзекуция жени са неверни. Според Техеран част от въпросните жени вече са били освободени, а срещу останалите се водят дела, които могат да доведат най-много до лишаване от свобода, но не и до смъртни присъди.

"Тръмп отново беше заблуден от фалшива информация", посочи агенцията.

/ИТ/

22.04.2026 21:23

Пълно примирие има смисъл само ако не бъде подкопавано с американската морска блокада, каза председателят на иранския парламент

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заяви, че пълно прекратяване на огъня със САЩ и Израел има смисъл само ако не бъде подкопавано от американската блокада на иранските пристанища, предаде Ройтерс.
22.04.2026 20:06

Иран заяви, че оценява усилията на Пакистан за слагане край на войната със САЩ

Говорителят на външното министерство на Иран Есмаил Багаи заяви, че Техеран оценява усилията на Пакистан за посредничество в конфликта, но не коментира решението за удължаване на примирието, обявено от САЩ, предаде Франс прес.
22.04.2026 12:29

Най-малко три кораба бяха атакувани в Ормузкия проток, след като Тръмп обяви продължаване на примирието с Иран

Най-малко три кораба бяха атакувани в Ормузкия проток, предаде Ройтерс, като се позова на британските въоръжени сили. Това най-вероятно ще затрудни продължаването на мирните преговори в Пакистан за трайно спиране на огъня между САЩ и Иран. По-рано

