ПАП: Полският и италианският външен министър подписаха меморандум за стратегическо сътрудничество

Министрите на външните работи на Полша и Италия Радослав Шикорски и Антонио Таяни подписаха меморандум за стратегическо сътрудничество и редовни консултации между техните министерства по време на Стратегическия форум БРИДЖ (BRIDGE Strategic Forum) в Рим, съобщи полското външно министерство, цитирано от Полската агенция по печата (ПАП).

Говорейки след подписването, Шикорски заяви, че инициативата ще помогне за укрепване на двустранните отношения, като добави, че около 3000 италиански компании оперират в Полша и припомни скорошно проучване, показващо, че италианците са най-харесваната нация сред поляците.

Той добави, че руската агресия срещу Украйна е била сред темите, обсъдени с Таяни.

Таяни заяви, че Полша и Италия, като големи индустриални държави, споделят сходни възгледи относно индустриалната политика и Зелената сделка на Европейския съюз, и изрази мнение, че „е необходим повече Европейски съюз в този труден момент, за да се постигне мир“.

Той също така говори за необходимостта да се гарантира свободата на корабоплаването в Ормузкия проток, като я определи като ключова за индустриалните икономики, и заяви, че Европа трябва да действа заедно, за да засили сътрудничеството на фона на променящите се отношения със Съединените щати.

„Нашето сътрудничество е от ключово значение“, заяви Таяни.

Италианският министър също така посочи мисията ЮНИФИЛ (UNIFIL) в Ливан, в която участват полски и италиански войски, и заяви, че Италия е готова да бъде домакин на разговори между Израел и Ливан.

Позовавайки се на трансатлантическите отношения, Таяни заяви: „Ние сме приятели на Америка. Когато не сме съгласни, не сме съгласни. За да бъдеш приятел, невинаги трябва да казваш „да“.

Шикорски заяви, че Полша остава „горд съюзник“ на Съединените щати, но призна, че отношенията могат да се сблъскват с предизвикателства.

Шикорски добави, че се надява Унгария да стане по-конструктивна държава членка на Европейския съюз след последните политически развития и призова за бързото приемане на нов пакет от санкции срещу Русия и за разблокиране на заем в размер на 90 милиарда евро за Украйна.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ПАП)