Подробно търсене

ООН сигнализира, че в Сингапур се извършват все повече екзекуции за трафик на наркотици

Николай Джамбазов
Върховният комисар на ООН за правата на човека Фолкер Тюрк, 12 февруари 2025 г. Снимка: Martial Trezzini/АП
Женева,  
22.04.2026 20:45
 (БТА)

Върховният комисар на ООН за правата на човека Фолкер Тюрк осъди "постоянното нарастване" на екзекуциите в Сингапур за престъпления, свързани с трафика на наркотици, и призова за въвеждането на мораториум на смъртното наказание в азиатския град държава, предаде Франс прес.

Законодателството за борба с трафика на наркотици в Сингапур е едно от най-строгите в света, тъй като то предвижда смъртни присъди за трафика на повече от 15 грама хероин или 500 грама канабис.

От януари тази година осем души бяха екзекутирани за престъпления за трафик на наркотици в Сингапур, уточнява Службата на Върховния комисар за правата на човека.

През изминалата година 17 задържани в Сингапур, от които 15 бяха обвинени за трафик на наркотици, бяха екзекутирани. В периода между 2023 и 2024 г. са били отчетени 25 екзекуции, като 24 от тях са засягали престъпления, свързани с наркотици, посочва службата.

Тюрк припомни, че прилагането на смъртното наказание противоречи на международното право, което постановява издаването на смъртни присъди само за изключително тежки престъпления, свързани с убийство.

Върховният комисар на ООН призова също така Сингапур и всички други държави, практикуващи смъртното наказание, да наложат мораториум, който по думите му представлява "ключов етап към законната и пълна отмяна на тази нехуманна практика".

Сингапурските власти твърдят, че смъртното наказание е направило Сингапур едно от най-сигурните места в света, а правителствено проучване, направено през 2023 г., сочи, че местното население до голяма степен одобрява прилагането на смъртното наказание за тежки престъпления.

/ИТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:37 на 22.04.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация