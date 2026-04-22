ВНА: Вицепремиерът на Виетнам и представител на МААЕ обсъдиха развитието на ядрената енергетика в страната

Заместник министър-председателят на Виетнам Хо Куок Зунг прие днес заместник генералния директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Михаил Чудаков в Ханой, като подчерта, че неговото посещение е от значение, тъй като Виетнам проучва и подготвя необходимите условия за своята ядрена програма, предаде Виетнамската новинарска агенция (ВНА).

Зунг благодари на МААЕ за изпращането на високопоставени представители във Виетнам и за предоставянето на доклада за интегриран преглед на ядрената инфраструктура. Определи го като знак за продължаващата подкрепа на агенцията.

Той потвърди последователната политика на партията, държавата и правителството на Виетнам за развитие на атомната енергия за мирни цели, осигуряване на безопасност, сигурност, неразпространение на ядреното оръжие и в пълно спазване на международните договори.

Той заяви, че Виетнам високо оценява ролята и усилията на МААЕ за насърчаване на мирното използване на атомната енергия и за подпомагане на държавите при изграждането на ядрена инфраструктура.

Откакто стана член на МААЕ, Виетнам възприема агенцията като стратегически и надежден партньор, като сътрудничеството работи все по-ефективно. Домакинът специално отбеляза подкрепата на МААЕ чрез проекти за техническо сътрудничество, включително мисия за преглед на ядрената инфраструктура във Виетнам през декември 2025 г.

Официалното предаване на доклада за интегриран преглед на ядрената инфраструктура на Виетнам беше определено като важен етап, който предоставя практически препоръки за подобряване на правната и институционалната рамка и за повишаване на техническия капацитет, докато страната напредва с програмата за ядрена енергетика. Заместник министър-председателят изрази надежда за продължаваща подкрепа от МААЕ при изпълнението на тези препоръки.

От своя страна Михаил Чудаков заяви, че окончателният доклад предоставя цялостна оценка на ядрената инфраструктура на Виетнам.

МААЕ е готова да подпомогне Виетнам чрез обучителни курсове, технически инструменти и експертни консултантски услуги, както и чрез свързването му с международни партньори и доставчици, каза той.

Той подчерта, че стабилната инфраструктура и квалифицираната работна сила са ключови за успеха на тези усилия, като потвърди продължаващата подкрепа на МААЕ за подпомагане на Виетнам да завърши своята ядрена инфраструктура с цел безопасно и ефективно развитие на ядрената енергетика съгласно международните стандарти.

