Подробно търсене

Германският министър на отбраната представи нова национална военна стратегия в отговор на нарастващата руска заплаха

Елена Инджева
Германският министър на отбраната представи нова национална военна стратегия в отговор на нарастващата руска заплаха
Германският министър на отбраната представи нова национална военна стратегия в отговор на нарастващата руска заплаха
Германският министър на отбраната Борис Писториус пристига за заседание на кабинета в Берлин, 11 март 2026 г. (AP/Markus Schreiber)
Берлин,  
22.04.2026 13:03
 (БТА)

Германският министър на отбраната Борис Писториус представи нова национална военна стратегия в рамките на отговор на нарастващата заплаха за Берлин от Москва, предаде ДПА.

Бундесверът, германските въоръжени сили, преминава през програма за превъоръжаване вследствие на руската инвазия в Украйна, а през януари Федералната република върна наборната военна служба, макар и под доброволна форма, в опит да увеличи числеността на войската.

Планът за отбраната на Писториус включва първата цялостна военна стратегия и анализ на способностите на армията, като определя организацията, структурата и размера на въоръжените сили. Въпреки че подробностите са класифицирани, Писториус заяви, че плановете включват „превръщането на Бундесвера в най-силната конвенционална армия в Европа“.

Министерството на отбраната в Берлин разглежда Русия като най-голямата заплаха за Германия.

„С превъоръжаването си тя (Москва) се подготвя за военна конфронтация с НАТО и разглежда употребата на военна сила като легитимен инструмент за отстояване на интересите си“, заяви Писториус. 

Гермния си е поставила за цел да увеличи състава на армията си до 460 000 войници, за да може да противодейства на руската агресия.

В стратегията на Берлин се подчертава също важността на прецизните оръжия с голям обсег и системите за противовъздушна отбрана, но и на развитието на технологии като изкуствен интелект, квантови изчисления и роботика. „В краткосрочен план укрепваме отбраната и устойчивостта си, в средносрочен – целим значително повишаване на способностите, а в дългосрочен – да постигнем технологично превъзходство“, обясни Писториус.

/ВС/

Свързани новини

22.04.2026 08:44

Военни стратези ще обсъдят в Лондон отварянето на Ормузкия проток

Военни стратези от над 30 страни днес и утре ще разговарят в Лондон с цел да подготвят мисия и да изработят подробни планове за отваряне на Ормузкия проток, съобщи британското правителство, цитирано от Ройтерс.
20.04.2026 16:38

Франция и Полша засилват връзките си в отбраната чрез проект за военен спътник

Франция и Полша ще построят телекомуникационен спътник за полските въоръжени сили, съобщиха днес компаниите, участващи в проекта, в момент, когато Париж и Варшава засилват икономическите си и отбранителните си връзки, предаде Ройтерс.
20.04.2026 10:37

Германският флот се готви да играе роля в Ормузкия проток, заяви министърът на отбраната

Германия вече изготвя конкретни планове за евентуално разполагане на военноморски сили в Ормузкия проток, заяви снощи министърът на отбраната Борис Писториус на фона на нарастващото напрежение в региона, предаде ДПА. "Планираме го. Проучваме

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:19 на 22.04.2026

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация