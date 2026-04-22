САБА: Йеменският министър на селското стопанство се среща с генералния директор на ФАО

Йеменският министър на селското стопанство, напояването и риболова Салем ас Сокотри се срещна с генералния директор на Организацията по прехрана и земеделие (ФАО) към ООН, д-р Цюй Дунюй, в кулоарите на министерската среща на 38-ата сесия на Регионалната конференция на ФАО за Близкия изток, проведена в Рим, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

Ас Сокотри подчерта неотложната нужда на Йемен от по-нататъшна намеса от страна на ФАО за справяне с продоволствената криза, която се изостри от неотдавнашния конфликт в региона.

Той също така подчерта важността на преминаването от проекти за спешна подкрепа към такива за устойчиво развитие.

Генералният директор на ФАО заяви, че оглавяваната от него агенция е заинтересована от мобилизиране на международната подкрепа, за да осигури необходимите ресурси за финансиране на своите проекти в Йемен в областта на устойчивото развитие, както и за финансиране на съвместни проекти, свързани със Зеления климатичен фонд (основен елемент от Парижкото споразумение, бел. ред.).

