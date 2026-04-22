Подробно търсене

САБА: Йеменският министър на селското стопанство се среща с генералния директор на ФАО

Александър Евстатиев
Цюй Дунюй, генерален директор на ФАО. Снимка: АП/Gregorio Borgia
Аден,  
22.04.2026 23:41
 (БТА)

Йеменският министър на селското стопанство, напояването и риболова Салем ас Сокотри се срещна с генералния директор на Организацията по прехрана и земеделие (ФАО) към ООН, д-р Цюй Дунюй, в кулоарите на министерската среща на 38-ата сесия на Регионалната конференция на ФАО за Близкия изток, проведена в Рим, предаде йеменската новинарска агенция САБА. 

Ас Сокотри подчерта неотложната нужда на Йемен от по-нататъшна намеса от страна на ФАО за справяне с продоволствената криза, която се изостри от неотдавнашния конфликт в региона. 

Той също така подчерта важността на преминаването от проекти за спешна подкрепа към такива за устойчиво развитие.

Генералният директор на ФАО заяви, че оглавяваната от него агенция е заинтересована от мобилизиране на международната подкрепа, за да осигури необходимите ресурси за финансиране на своите проекти в Йемен в областта на устойчивото развитие, както и за финансиране на съвместни проекти, свързани със Зеления климатичен фонд (основен елемент от Парижкото споразумение, бел. ред.).

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и САБА) 

/ЛМ/

Свързани новини

17.04.2026 18:42

САБА: Министърът на финансите на Йемен обсъди прилагането на всеобхватни реформи с Арабския валутен фонд

Министърът на финансите на Йемен Марван Фарадж бин Ганем обсъди с председателя на Управителния съвет на Арабския валутен фонд д-р Фахад ал Турки прилагането на всеобхватната програма за реформи в икономическия, финансовия и паричния сектор, предаде йеменската новинарска агенция САБА.
10.04.2026 03:09

САБА: Йеменското министерство на планирането търси по-нататъшно сътрудничество с Ислямската банка за развитие

Министърката на планирането и международното сътрудничество Афрах ал Зуба се срещна с президента на Ислямската банка за развитие (ИБР), д-р Мохамед ал Джасер, предаде йеменската новинарска агенция САБА.
08.04.2026 21:30

САБА: Управителят на Централната банка на Йемен се консултира с пратеника на ООН относно финансовата и икономическата ситуация в страната

Управителят на Централната банка на Йемен Ахмед Галеб и специалният пратеник на ООН за Йемен Ханс Грундберг обсъдиха развитието на финансовата и икономическата ситуация в страната на фона на продължаващите конфликти в региона, предаде йеменската
07.04.2026 23:59

САБА: Министърът на планирането на Йемен обсъди с френската посланичка проекти за развитие, инициирани от Париж

Министърът на планирането и международното сътрудничество на Йемен г-жа Афрах ал Зуба се срещна с френската посланичка в Йемен Катрин Корм-Камун, предаде йеменската новинарска агенция САБА.
03.04.2026 18:49

САБА: Йемен и Франция обсъдиха сътрудничество в областта на сигурността

Йеменският министър на вътрешните работи генерал-майор Ибрахим Хаидан обсъди с френската посланичка в Аден Катрин Корм-Камун начини за засилване на сътрудничеството в областта на сигурността между двете приятелски страни, предаде йеменската новинарска агенция САБА.
02.04.2026 11:52

САБА: Министърът на планирането на Йемен обсъди укрепване на партньорството с представител на Фонда на ООН за населението

Министърът на планирането и международното сътрудничество д-р Афрах ал Зуба се срещна с представителя на Фонда на ООН за населението в Йемен Франческо Галети, предаде йеменската новинарска агенция САБА.
01.04.2026 09:54

САБА: Министърът на водните ресурси и околната среда на Йемен обсъди партньорство с ФАО и ВКБООН

Йеменският министър на водните ресурси и околната среда инж. Тауфик аш Шарджаби обсъди съвместно сътрудничество и партньорство в областта на водите, околната среда и продоволствената сигурност с постоянния представител на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) в Йемен Адам Фениман, предаде йеменската новинарска агенция САБА.
24.03.2026 22:45

САБА: Саудитски център за хуманитарна помощ започна втората фаза на проект в йеменската провинция Шабуа

Саудитският център за хуманитарна помощ „Крал Салман“ стартира втората фаза от проекта за спешна хранителна помощ в йеменската провинция Шабуа, в координация с местните власти, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 04:32 на 23.04.2026

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация