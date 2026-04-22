„Хизбула“ изстреля ракети срещу Израел, позовавайки се на нарушения на примирието

Владимир Арангелов
Бойци от ливанската военна групировка „Хизбула“ в Южен Ливан, 21 май 2023 година. Снимка: AP/Hassan Ammar
Бейрут/Йерусалим,  
22.04.2026 03:05
 (БТА)
Ливанската военна групировка „Хизбула“ заяви, че снощи е изстреляла ракети и дронове срещу северната част на Израел, като обвини израелската армия в нарушаване на примирието в навечерието на преговорите между израелското и ливанското правителство с посредничеството на САЩ, които ще се състоят тази седмица, предаде Ройтерс.

По-рано израелската армия заяви, че подкрепяната от Иран групировка е изстреляла няколко ракети срещу позиции на нейните войски в Южен Ливан и каза, че това представлява „явно нарушение“ на споразумението за прекратяване на огъня. 

Десетдневното прекратяване на огъня между Израел и „Хизбула“, договорено с посредничеството на Вашингтон, влезе в сила миналия четвъртък, но израелските сили все още са разположени на ливанска територия в дълбочина от 5 до 10 километра по протежение на границата. Израел заяви, че целта му е да създаде буферна зона, която да предпази северната част на Израел от атаки на „Хизбула“.

В изявлението си „Хизбула“ обвини Израел, че атакува цивилни и че разрушава домове в нарушение на споразумението за прекратяване на огъня. Групировката заяви, че е обстреляла позиция в северната част на Израел, от която са били нанасяни удари по Южен Ливан.

Израелската армия заяви, че е поразила пусковата установка, от която са били изстреляни ракетите, и че сирени в северната част на Израел са прозвучали след прехващането на дрон, изстрелян от Ливан.

/ВА/

Свързани новини

21.04.2026 21:36

Израел каза, че "Хизбула" е изстреляла ракети по негови сили в Южен Ливан

Израелската армия каза, че "Хизбула" е изстреляла ракети срещу нейни части в Южен Ливан и обвини шиитска групировката групировка в нарушаване на примирието преди насрочените за тази седмица преговори между Израел и ливанското правителство, предаде Ройтерс.
21.04.2026 21:18

Израел трябва "да се откаже от териториалните си стремежи" в Ливан, "Хизбула" трябва да бъде разоръжена "от ливанците", заяви Макрон

Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че Израел трябва "да се откаже от териториалните си цели" в Ливан, като добави, че проиранската организация "Хизбула" трябва да прекрати обстрела на израелска територия и да бъде разоръжена "от самите
21.04.2026 20:04

Над 2400 души са загинали в Ливан при конфликта между "Хизбула" и Израел, избухнал на 2 март, съобщиха ливанските власти

Властите в Ливан съобщиха, че най-малко 2454 души са загинали във войната между Израел и проиранското движение “Хизбула” след 2 март, предаде Франс прес.
21.04.2026 20:00

Войник от Израелските сили за отбрана бе осъден на 30 дни затвор за повреждането на статуя на Исус Христос в Южен Ливан

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха, че войникът, който е повредил статуя на Исус Христос в Южен Ливан, ще бъде отстранен от бойни операции и ще излежи 30 дни във военен арест, предаде ДПА.
21.04.2026 19:00

Председателят на ливанския парламент предупреди, че Израел ще срещне съпротива, ако не се изтегли от Южен Ливан

Председателят на ливанския парламент Набих Бери предупреди, че израелските сили ще срещнат съпротива, ако не се изтеглят от южната част на страната, на фона на крехко примирие и предстоящи преговори с посредничеството на САЩ, предаде Ройтерс.
21.04.2026 16:05

Макрон ще подчертае ангажимента на Франция за примирие и запазване на суверенитета на Ливан по време на среща с ливанския премиер, съобщи Елисейския дворец

Френският президент Еманюел Макрон ще потвърди пълната ангажираност на Франция към прекратяването на огъня в Ливан и подкрепата за териториалната цялост на страната по време на среща по-късно днес с ливанския министър-председател Науаф Салам, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на изявление на Елисейския дворец.
21.04.2026 12:25

Испания, Словения и Ирландия отправиха искане към ЕС да обсъди преустановяването на споразумението за асоцииране с Израел

Испания, Словения и Ирландия отправиха искане към Европейския съюз да обсъди преустановяването на споразумението за асоцииране с Израел, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на испанския външен министър Хосе Мануел Албарес преди днешната среща на министрите на външните работи на страните от ЕС в Люксембург.
21.04.2026 12:06

ФНА: Филипините оказват подкрепа на семействата на двама филипински работници в Ливан, които бяха убити от работодателя си

Филипинското министерство на труда и работниците мигранти оказва съдействие на семействата на двама филипински работници в чужбина, които бяха взети за заложници и бяха убити от своя работодател в ливанската столица Бейрут, съобщи Филипинската новинарска агенция (ФНА).
21.04.2026 11:27

Ливанското движение "Хизбула" ще бъде разоръжено по военен и дипломатически път, каза израелски министър

Израел планира да разоръжи ливанското ислямистко движение "Хизбула" по военен и дипломатически път, заяви днес израелският министър на отбраната Израел Кац, цитиран от Франс прес. "Стратегическата цел на кампанията в Ливан е да бъде разоръжено
21.04.2026 04:46

САЩ ще бъдат домакини на нови преговори между Ливан и Израел в четвъртък

САЩ ще бъдат домакини на нова серия от преговори между Ливан и Израел във Вашингтон в четвъртък, докато между Израел и проиранската шиитска групировка "Хизбула" е в сила крехко прекратяване на огъня, съобщи вчера пред Франс прес представител на

Към 03:25 на 22.04.2026 Новините от днес

