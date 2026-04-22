Изявлението на Тръмп за удължаване на примирието е „хитрост за печелене на време“ за нанасяне на внезапен удар, заяви съветник на главния преговарящ на Иран

site.btaИзявлението на Тръмп за удължаване на примирието е „хитрост за печелене на време“ за нанасяне на внезапен удар, заяви съветник на главния преговарящ на Иран
Удължаването на срока на действието на споразумението за прекратяване на огъня от страна на американския президент Доналд Тръмп е „хитрост за печелене на време“ за нанасяне на внезапен удар, заяви съветник на председателя на иранския парламент и главен преговарящ Мохамад Бакер Калибаф, цитиран от Ройтерс.
Съветникът на Калибаф написа в публикация в Екс, че продължаването на поддържането на американската блокада на иранските пристанища „не се различава от бомбардировките и трябва да бъде посрещнато с военен отговор“.
Агенция Тасним съобщи, че докато блокадата продължава Ормузкият проток ще остане затворен и, ако се наложи, тя ще бъде премахната чрез сила.
Според съветника на Калибаф изявлението на Тръмп за удължаването на срока на споразумението за прекратяване на огъня не означава нищо, тъй като загубилата страна не може да диктува условия.
По думите му ходът на Тръмп „със сигурност цели печелене на време за изненадваща атака“ и Иран „трябва да поеме инициативата“.
Междувременно върховното военно командване на Иран предупреди за „мощна атака“ срещу предварително определени цели в отговор на постоянните заплахи от страна на Тръмп.
/ВА/
