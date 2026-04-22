Тръмп заяви, че САЩ ще удължат примирието с Иран по молба на Пакистан

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че удължава за неопределен срок действието на споразумението за прекратяване на огъня с Иран часове преди изтичането му, за да даде възможност на двете страни да продължат мирните преговори, предаде Ройтерс.

В публикация в Трут Соушъл Тръмп написа, че е приел молбата на Пакистан, който посредничи в мирните преговори, „да отложим атаките си срещу Иран, докато техните лидери и представители не излязат с „унифицирано предложение“.

Това беше поредният случай, в който Тръмп се отказва да изпълни многократните си заплахи да бомбардира електроцентрали и друга гражданска инфраструктура в Иран, което според експерти може да представлява военно престъпление, коментира Ройтерс.

Тръмп, който заедно с Израел започна войната срещу Иран на 28 февруари, заяви, че е решил да удължи срока на действието на прекратяването на огъня, защото „правителството на Иран е сериозно разединено, което не е неочаквано“, като се позова на извършените от САЩ и Израел убийства на някои от лидерите на Ислямската република, включително покойния върховен лидер аятолах Али Хаменей.

Хиляди хора бяха убити от началото на войната в страните от Близкия изток, а световната икономика бе разтърсена от фактическото затваряне на Ормузкия проток, който е жизненоважен коридор за транспорт на нефт и газ.

Тръмп каза още, че американският военноморски флот ще продължи да поддържа блокадата на иранските пристанища и брегове, която бе определена от иранските лидери като акт на война. Блокадата се превърна в препятствие за възобновяване на преговорите, докато двете страни се колебаеха тази седмица дали да изпратят преговарящи за втория кръг на мирните преговори в Исламабад.

Към момента няма коментар на изявлението на Тръмп от страна на Иран, Израел или Пакистан.