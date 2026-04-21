site.btaОБНОВЕНА Тръмп заяви, че САЩ ще удължат примирието с Иран по молба на Пакистан
Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще удължат срока на действие на споразумението за прекратяване на огъня с Иран по молба на Пакистан, докато изчакват внасянето на „унифицирано предложение“ от Ислямската република, предаде Асошиейтед Прес.
Тръмп каза, че предприема тази стъпка по искане на Пакистан, докато чака „унифицирано предложение“ от Иран, но добави, че американските въоръжени сили ще продължат да поддържат блокадата на иранските пристанища.
Тръмп заяви, че „е наредил на въоръжените сили да продължат блокадата и във всички други отношения да останат готови и способни“, и затова ще удължи примирието „до момента, в който предложението им бъде представено и дискусиите приключат, по един или друг начин“.
Американският президент предприе тази стъпка, въпреки че Белият дом отложи очакваното пътуване на вицепрезидента Джей Ди Ванс до Исламабад за втори кръг преговори, тъй като Техеран, поне засега, отказва да продължи преговорите.
