Вицепрезидентът на САЩ е отменил пътуването си до Пакистан за преговори с Иран, според представител на американската администрация

site.btaВицепрезидентът на САЩ е отменил пътуването си до Пакистан за преговори с Иран, според представител на американската администрация
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс е отменил пътуването си до Пакистан, където се очакваше отново да оглави американската делегация за преговорите с Иран, предаде Асошиейтед Прес, като се позова представител на американската администрация.
Според американския представител Иран все още не е взел окончателно решение относно участието си в преговорите.
Междувременно иранската агенция Тасним съобщи, че иранска делегация няма да участва в преговорите в Исламабад утре.
Според агенцията решението Иран да не участва в преговорите „е окончателно“. Тя добави, че Техеран понастоящем „не вижда перспективи, при които участието му в консултациите би могло да бъде възобновено“, тъй като САЩ „пречат на постигането на приемливо споразумение“.
