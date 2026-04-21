Иран няма да води преговори със САЩ под натиск и заплахи, заяви високопоставен ирански представител

site.btaИран няма да води преговори със САЩ под натиск и заплахи, заяви високопоставен ирански представител
Техеран,
21.04.2026 23:07
(БТА)
Иран би могъл да участва в преговори със САЩ в Пакистан, ако Вашингтон се откаже от политиката си на натиск и заплахи, заяви високопоставен ирански официален представител и добави, че Техеран отхвърля каквито и да било преговори, целящи неговата капитулация, предаде Ройтерс.
Официалният представител каза още, че посредникът Пакистан „продължава усилията си да убеди САЩ да вдигнат морската си блокада и да освободят плаващия под ирански флаг контейнеровоз „Туска“, който беше задържан от американските сили в неделя, както и екипажа му.
Представителят обвини Вашингтон, че „създава нови пречки всеки ден, вместо да разрешава различията“, за да сложи край на войната.
Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп за това, че е приел молбата на страната за удължаване на срока на действието на споразумението за прекратяване на огъня във войната между САЩ и Израел срещу Иран, за да могат текущите дипломатически усилия да продължат, предаде Ройтерс.
22.04.2026 00:39
Изявлението на Тръмп за удължаване на примирието е „хитрост за печелене на време“ за нанасяне на внезапен удар, заяви съветник на главния преговарящ на Иран
Удължаването на срока на действието на споразумението за прекратяване на огъня от страна на американския президент Доналд Тръмп е „хитрост за печелене на време“ за нанасяне на внезапен удар, заяви съветник на председателя на иранския парламент и главен преговарящ Мохамад Бакер Калибаф, цитиран от Ройтерс.
22.04.2026 00:19
Тръмп заяви, че САЩ ще удължат примирието с Иран по молба на Пакистан
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че удължава за неопределен срок действието на споразумението за прекратяване на огъня с Иран часове преди изтичането му, за да даде възможност на двете страни да продължат мирните преговори, предаде Ройтерс.
21.04.2026 23:29
Тръмп заяви, че удължава примирието с Иран, докато не бъде внесено предложение от иранска страна и не приключат преговорите
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че удължава срока на действието на прекратяването на огъня с Иран, докато не бъде внесено предложение от иранска страна и не приключат преговорите, предаде Ройтерс.
21.04.2026 23:19
Вицепрезидентът на САЩ е отменил пътуването си до Пакистан за преговори с Иран, според представител на американската администрация
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс е отменил пътуването си до Пакистан, където се очакваше отново да оглави американската делегация за преговорите с Иран, предаде Асошиейтед Прес, като се позова представител на американската администрация.
21.04.2026 22:28
САЩ налагат нови санкции срещу мрежи, свързани с оръжейни доставки за Иран
САЩ обявиха нови санкции срещу 14 лица и компании, обвинени, че подпомагат Иран в придобиването на оръжия и компоненти за тяхното производство, съобщи американското министерство на финансите, цитирано от Ройтерс.
21.04.2026 21:54
Тръмп призова Иран да освободи осем жени, заплашени според него от екзекуция, ирански медии отхвърлиха твърдението
Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Иран да освободи няколко жени, които според него са заплашени от екзекуция, като заяви, че това би било "много добър старт за преговорите" между двете страни, които се очаква да бъдат възобновени – информация,
21.04.2026 21:18
Израел трябва "да се откаже от териториалните си стремежи" в Ливан, "Хизбула" трябва да бъде разоръжена "от ливанците", заяви Макрон
Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че Израел трябва "да се откаже от териториалните си цели" в Ливан, като добави, че проиранската организация "Хизбула" трябва да прекрати обстрела на израелска територия и да бъде разоръжена "от самите
21.04.2026 20:11
Иран все още не е взел решение дали да участва в преговори със САЩ, заяви външното министерство в Техеран
Иран все още не е взел решение дали да участва в преговори със САЩ в Пакистан, заяви днес говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи, цитиран от Ройтерс.
21.04.2026 19:54
Тръмп заяви, че не иска да удължава примирието с Иран
Президентът Доналд Тръмп заяви днес, че не желае да удължава изтичащото примирие във войната на САЩ и Израел срещу Иран и че американските въоръжени сили са "готови за действие", ако преговорите не дадат резултат, предаде Ройтерс.
21.04.2026 19:00
Председателят на ливанския парламент предупреди, че Израел ще срещне съпротива, ако не се изтегли от Южен Ливан
Председателят на ливанския парламент Набих Бери предупреди, че израелските сили ще срещнат съпротива, ако не се изтеглят от южната част на страната, на фона на крехко примирие и предстоящи преговори с посредничеството на САЩ, предаде Ройтерс.
21.04.2026 18:35
Катар и Пакистан призоваха Иран и САЩ да прекратят конфликта помежду си на фона на изтичащия краен срок на двуседмичното прекратяване на огъня
Катар призова Иран и САЩ да прекратят конфликта помежду си, тъй като двуседмичното примирие изтича скоро, предаде ДПА.
21.04.2026 18:20
Само три кораба са преминали през Ормузкия проток през последните 24 часа, по данни на платформи за проследяване на корабоплаването
Морският трафик в Ормузкия проток остава почти напълно блокиран, като през последните 24 часа оттам са преминали само три кораба, сочат данни от платформи за проследяване на корабоплаването, предаде Ройтерс. Техеран ограничени през последните дни
21.04.2026 17:28
Техеран осъди извършените в ОАЕ арести на лица, обвинени в принадлежност към свързана с Иран терористична клетка
Техеран осъди извършените в Обединените арабски емирства (ОАЕ) арести на лица, обвинени в участието в терористична клетка, свързана с Иран, и заяви, че властите са действали под фалшив претекст, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на иранското външно министерство.
21.04.2026 17:19
Макрон ще подчертае ангажимента на Франция за примирие и запазване на суверенитета на Ливан по време на среща с ливанския премиер, съобщи Елисейския дворец
Френският президент Еманюел Макрон ще потвърди пълната ангажираност на Франция към прекратяването на огъня в Ливан и подкрепата за териториалната цялост на страната по време на среща по-късно днес с ливанския министър-председател Науаф Салам, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на изявление на Елисейския дворец.
21.04.2026 15:58
САЩ задържаха танкер в международни води в последните часове на примирието с Иран
Американската армия днес заяви, че в международни води е задържала танкер, свързан с Иран - поредното ѝ явно действие за налагане на блокада на фона на изтичащия срок на примирието и неясна перспектива за продължаване на мирните преговори, предаде Ройтерс.
21.04.2026 15:53
САЩ са готови за военни действия, каза Тръмп относно Иран
САЩ са готови за военни действия, каза американският президент Доналд Тръмп относно Иран в интервю за американската телевизия Си Ен Би Си, цитиран от Ройтерс.
21.04.2026 15:05
Иран многократно е нарушавал примирието, заяви Доналд Тръмп, без да дава повече подробности
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в публикация в социалната си мрежа "Трут соушъл", че "Иран многократно е нарушавал примирието", без да дава повече подробности.
