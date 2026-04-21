Иран няма да води преговори със САЩ под натиск и заплахи, заяви високопоставен ирански представител

Иран би могъл да участва в преговори със САЩ в Пакистан, ако Вашингтон се откаже от политиката си на натиск и заплахи, заяви високопоставен ирански официален представител и добави, че Техеран отхвърля каквито и да било преговори, целящи неговата капитулация, предаде Ройтерс.

Официалният представител каза още, че посредникът Пакистан „продължава усилията си да убеди САЩ да вдигнат морската си блокада и да освободят плаващия под ирански флаг контейнеровоз „Туска“, който беше задържан от американските сили в неделя, както и екипажа му.

Представителят обвини Вашингтон, че „създава нови пречки всеки ден, вместо да разрешава различията“, за да сложи край на войната.