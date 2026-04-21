Изтребители на НАТО прехванаха руски военни самолети над Балтийско море

Изтребители на НАТО в понеделник са прехванали руски стратегически бомбардировачи и други военни самолети над Балтийско море, предаде Асошиейтед прес, като се позова на изявление на френския контингент, който участва в Мисията на НАТО за наблюдение на въздушното пространство на балтийските страни (Baltic Air Policing).

Изтребителите "Рафал" са излетели от литовска военновъздушна база, в която са разположени в рамките на продължаващата от 2004 г. мисия на алианса.

Руските стратегически бомбардировачи са били ескортирани от два свръхзвукови самолета Ту-22М3 и около 10 изтребителя Су-30 и Су-35.

Руското министерство на отбраната заяви, че бомбардировачите са извършвали планирани полети във въздушното пространство над неутрални води на Балтийско море. Полетите са продължили повече от четири часа, добави отбранителното ведомство. "В определени части от маршрута бомбардировачите с голям обсег бяха съпровождани от изтребители на други държави. "Екипажите на самолетите за далечни полети редовно извършват полети над неутралните води на Арктика, северната част на Атлантическия океан, Тихия океан, както и над Балтийско и Черно море. Всички полети на самолетите на руските въздушно-космически сили се осъществяват при стриктно спазване на международните правила за използване на въздушното пространство", пише още в изявлението.

НАТО редовно вдига по спешност изтребители, които да прехващат руски военни самолети, приближаващи се до въздушното пространство на страни членки на алианса, отбелязва АП. НАТО казва, че прехващаните руски военни самолети често често са с изключени транспондери, не осъществяват контакт с диспечерите и не подават полетен план. Много от тези самолети извършват полети от и до руския анклав Калининград.

Министерството на отбраната на Литва заяви, че между 13 и 19 април е имало четири случая на спешно изпращане на натовски изтребители, които да прехванат руски военни самолети, нарушили правилата за полети.