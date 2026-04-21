Подробно търсене

САЩ налагат нови санкции срещу мрежи, свързани с оръжейни доставки за Иран

Атанаси Петров
Сградата на министерството на финансите на САЩ във Вашингтон. Снимка: АП/Patrick Semansky, File
Вашингтон/Техеран,  
21.04.2026 22:28
 (БТА)
Етикети

САЩ налагат нови санкции срещу 14 лица и компании, обвинени, че подпомагат Иран в придобиването на оръжия и компоненти за тяхното производство, съобщи американското министерство на финансите, цитирано от Ройтерс.

Санкционираните обекти, включително и самолети, се намират в Иран, Турция и Обединените арабски емирства. Според Вашингтон те участват в закупуването и транспортирането на оръжия от името на Техеран.

Американските санкции бяха одобрени на фона на засилено напрежение и дипломатическа задънена улица между САЩ и Иран относно възможността за нов кръг преговори, насочени към отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на конфликта. Двуседмичното примирие, обявено от американския президент Доналд Тръмп, трябва да приключи в следващите дни, а той заяви, че е готов да възобнови военните действия.

От американското финансово министерство заявиха, че Техеран се опитва да възстанови капацитета си за производство на балистични ракети след съвместните удари на САЩ и Израел. Според Вашингтон в същото време Иран увеличава използването на дронове “Шахед” за атаки срещу цели, включително енергийна инфраструктура. “Иран все повече разчита на безпилотни летателни апарати от серията "Шахед", за да напада САЩ и техните съюзници, включително енергийната инфраструктура в региона”, посочи още министерството.

Иранският външен министър Абас Арагчи остро разкритикува действията на Вашингтон, като определи блокадата на иранските пристанища като “военен акт” и нарушение на прекратяването на огъня.

“Иран знае как да неутрализира ограниченията, как да защити интересите си и как да се противопостави на тормоза”, написа Арагчи в социалната мрежа Екс.

/АГ/

Свързани новини

22.04.2026 01:04

Премиерът на Пакистан приветства удължаването на примирието между САЩ и Иран

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп за това, че е приел молбата на страната за удължаване на срока на действието на споразумението за прекратяване на огъня във войната между САЩ и Израел срещу Иран, за да могат текущите дипломатически усилия да продължат, предаде Ройтерс.
22.04.2026 00:39

Изявлението на Тръмп за удължаване на примирието е „хитрост за печелене на време“ за нанасяне на внезапен удар, заяви съветник на главния преговарящ на Иран

Удължаването на срока на действието на споразумението за прекратяване на огъня от страна на американския президент Доналд Тръмп е „хитрост за печелене на време“ за нанасяне на внезапен удар, заяви съветник на председателя на иранския парламент и главен преговарящ Мохамад Бакер Калибаф, цитиран от Ройтерс.
22.04.2026 00:19

Тръмп заяви, че САЩ ще удължат примирието с Иран по молба на Пакистан

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че удължава за неопределен срок действието на споразумението за прекратяване на огъня с Иран часове преди изтичането му, за да даде възможност на двете страни да продължат мирните преговори, предаде Ройтерс.
21.04.2026 23:29

Тръмп заяви, че удължава примирието с Иран, докато не бъде внесено предложение от иранска страна и не приключат преговорите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че удължава срока на действието на прекратяването на огъня с Иран, докато не бъде внесено предложение от иранска страна и не приключат преговорите, предаде Ройтерс.
21.04.2026 23:29

Тръмп заяви, че САЩ ще удължат примирието с Иран по молба на Пакистан

Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще удължат срока на действие на споразумението за прекратяване на огъня с Иран по молба на Пакистан, докато изчакват внасянето на „унифицирано предложение“ от Ислямската република, предаде Асошиейтед Прес.
21.04.2026 23:19

Вицепрезидентът на САЩ е отменил пътуването си до Пакистан за преговори с Иран, според представител на американската администрация

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс е отменил пътуването си до Пакистан, където се очакваше отново да оглави американската делегация за преговорите с Иран, предаде Асошиейтед Прес, като се позова представител на американската администрация.
21.04.2026 23:07

Иран няма да води преговори със САЩ под натиск и заплахи, заяви високопоставен ирански представител

Иран би могъл да участва в преговори със САЩ в Пакистан, ако Вашингтон се откаже от политиката си на натиск и заплахи, заяви високопоставен ирански официален представител и добави, че Техеран отхвърля каквито и да било преговори, целящи неговата капитулация, предаде Ройтерс.
21.04.2026 21:54

Тръмп призова Иран да освободи осем жени, заплашени според него от екзекуция, ирански медии отхвърлиха твърдението

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Иран да освободи няколко жени, които според него са заплашени от екзекуция, като заяви, че това би било "много добър старт за преговорите" между двете страни, които се очаква да бъдат възобновени – информация,
21.04.2026 19:54

Тръмп заяви, че не иска да удължава примирието с Иран

Президентът Доналд Тръмп заяви днес, че не желае да удължава изтичащото примирие във войната на САЩ и Израел срещу Иран и че американските въоръжени сили са "готови за действие", ако преговорите не дадат резултат, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 03:23 на 22.04.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация