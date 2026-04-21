САЩ налагат нови санкции срещу мрежи, свързани с оръжейни доставки за Иран

САЩ налагат нови санкции срещу 14 лица и компании, обвинени, че подпомагат Иран в придобиването на оръжия и компоненти за тяхното производство, съобщи американското министерство на финансите, цитирано от Ройтерс.

Санкционираните обекти, включително и самолети, се намират в Иран, Турция и Обединените арабски емирства. Според Вашингтон те участват в закупуването и транспортирането на оръжия от името на Техеран.

Американските санкции бяха одобрени на фона на засилено напрежение и дипломатическа задънена улица между САЩ и Иран относно възможността за нов кръг преговори, насочени към отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на конфликта. Двуседмичното примирие, обявено от американския президент Доналд Тръмп, трябва да приключи в следващите дни, а той заяви, че е готов да възобнови военните действия.

От американското финансово министерство заявиха, че Техеран се опитва да възстанови капацитета си за производство на балистични ракети след съвместните удари на САЩ и Израел. Според Вашингтон в същото време Иран увеличава използването на дронове “Шахед” за атаки срещу цели, включително енергийна инфраструктура. “Иран все повече разчита на безпилотни летателни апарати от серията "Шахед", за да напада САЩ и техните съюзници, включително енергийната инфраструктура в региона”, посочи още министерството.

Иранският външен министър Абас Арагчи остро разкритикува действията на Вашингтон, като определи блокадата на иранските пристанища като “военен акт” и нарушение на прекратяването на огъня.

“Иран знае как да неутрализира ограниченията, как да защити интересите си и как да се противопостави на тормоза”, написа Арагчи в социалната мрежа Екс.