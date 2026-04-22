ТАСР: Словакия обвързва подкрепата си за новите санкции на ЕС срещу Русия с възстановяване доставките по петроловода "Дружба"

Словакия е готова да подкрепи 20-ия пакет от санкции на Европейски съюз срещу Русия, но само ако бъдат възобновени доставките по петролопровода "Дружба", заяви външният министър Юрай Бланар, цитиран от агенция ТАСР.

След заседание на Съвета на ЕС по външни работи Бланар подчерта, че според оценката на Братислава новият пакет няма да навреди на икономиката, но условието за енергийни доставки остава ключово.

"Мога да кажа, че сме готови да подкрепим и 20-ия пакет от санкции срещу Русия, защото според нашата оценка това няма да засегне икономиката на Словакия. Ще го направим обаче едва след като руският петрол пристигне в Словакия по нефтопровода "Дружба". Засега мога да кажа, че все още не сме получили такава информация", каза той.

По-рано Володимир Зеленски обяви, че ремонтът на повреден участък от тръбопровода е приключил и доставките могат да бъдат възобновени. Въпреки това словашката страна заяви, че няма яснота кога реално ще потече петрол.

Бланар определи ситуацията като политическа и я свърза с решението на Киев да ограничи доставките към Словакия и Унгария.

На срещата министрите са обсъдили и планирания заем от 90 милиарда евро за Украйна. Словакия, заедно с Чехия и Унгария, няма да участва в него, подчерта министърът.

"От името на Словакия мога ясно да заявя, че не участваме в заема, който ще бъде предоставен на Украйна, заедно с две други държави - Чехия и Унгария... Със съгласието си за този заем на срещата на върха на Европейския съвет през декември и с неучастието си в него, този въпрос е решен за нас и зависи от другите да се справят с него. Словакия никога не е била в позиция да блокира този заем. Когато обаче става въпрос за възобновяване на доставките на петрол по тръбопровода "Дружба", това наистина е много важен въпрос за нас", обобщи Бланар.

Опитите за приемане на 20-ия пакет от санкции бяха блокирани още през февруари, като върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас посочи именно Словакия и Унгария като основни пречки. Унгарският външен министър Петер Сиярто също заяви, че Будапеща няма да подкрепи санкциите без гаранции за възстановяване на доставките по петролопровода "Дружба".



