КАБАР: Президентът на Киргизстан и основател на блокчейн платформа присъстваха на етнокултурна програма, представяща номадското наследство

Президентът на Киргизстан Садир Жапаров и Джъстин Сун, основател на блокчейн платформата TRON, присъстваха на етнокултурна програма в Държавния природен парк Ала-Арча, предаде киргизстанската новинарска агенция КАБАР.

Бяха представени вековните традиции, ежедневието и уникалното номадско културно наследство на киргизкия народ. Жапаров и Сун бяха посрещнати от акини (импровизиращи певци и поети), които демонстрираха богатството на киргизкото музикално и поетично изкуство.

Основният елемент на програмата беше потапянето в живота на номадите. На възстановката имаше издигнати шатри, пресъздаващи ежедневието на киргизките номади, включително работилници, където занаятчии демонстрираха перфектни техники за създаване на ръчно изработени кожени и метални изделия.

Етнокултурната програма завърши с демонстрация на традиционни състезания, включително стрелба с лък, соколарство и състезания с тайгани, древна порода хрътки.

