Подробно търсене

КАБАР: Президентът на Киргизстан и основател на блокчейн платформа присъстваха на етнокултурна програма, представяща номадското наследство

Александър Евстатиев
Президентът на Киргизстан Садир Жапаров (втроият от дясно наляво) и основателит на блокчейн платформата TRON Джъстин Сун (третият от дясно наляво). Снимк: КАБАР
Бишкек,  
22.04.2026 02:22
 (БТА)

Президентът на Киргизстан Садир Жапаров и Джъстин Сун, основател на блокчейн платформата TRON, присъстваха на етнокултурна програма в Държавния природен парк Ала-Арча, предаде киргизстанската новинарска агенция КАБАР.

Бяха представени вековните традиции, ежедневието и уникалното номадско културно наследство на киргизкия народ. Жапаров и Сун бяха посрещнати от акини (импровизиращи певци и поети), които демонстрираха богатството на киргизкото музикално и поетично изкуство.

Основният елемент на програмата беше потапянето в живота на номадите. На възстановката имаше издигнати шатри, пресъздаващи ежедневието на киргизките номади, включително работилници, където занаятчии демонстрираха перфектни техники за създаване на ръчно изработени кожени и метални изделия.

Етнокултурната програма завърши с демонстрация на традиционни състезания, включително стрелба с лък, соколарство и състезания с тайгани, древна порода хрътки.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и КАБАР)

/ВА/

21.04.2026 00:43

КАБАР: От дъното на езерото Исък Кул за седмица са извадени близо 16 километра рибарски мрежи

От дъното на езерото Исък Кул са последната седмица са извадени близо 16 километра рибарски мрежи, съобщи пресслужбата на едноименната област, цитирана от киргизстанската новинарска агенция КАБАР.
25.03.2026 13:13

КАБАР: Над 90 страни ще се съберат в Киргизстан за шестите Световни номадски игри

Киргизстан се готви да бъде домакин на шестите Световни номадски игри от 31 август до 6 септември, като церемонията по откриването ще се проведе в столицата Бишкек, а състезанията ще продължат в района на езерото Исък Кул, предаде националната новинарска агенция КАБАР.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 03:25 на 22.04.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация