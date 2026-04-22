КАБАР: Президентът на Киргизстан и основател на блокчейн платформа присъстваха на етнокултурна програма, представяща номадското наследство

site.btaКАБАР: Президентът на Киргизстан и основател на блокчейн платформа присъстваха на етнокултурна програма, представяща номадското наследство
Президентът на Киргизстан Садир Жапаров и Джъстин Сун, основател на блокчейн платформата TRON, присъстваха на етнокултурна програма в Държавния природен парк Ала-Арча, предаде киргизстанската новинарска агенция КАБАР.
Бяха представени вековните традиции, ежедневието и уникалното номадско културно наследство на киргизкия народ. Жапаров и Сун бяха посрещнати от акини (импровизиращи певци и поети), които демонстрираха богатството на киргизкото музикално и поетично изкуство.
Основният елемент на програмата беше потапянето в живота на номадите. На възстановката имаше издигнати шатри, пресъздаващи ежедневието на киргизките номади, включително работилници, където занаятчии демонстрираха перфектни техники за създаване на ръчно изработени кожени и метални изделия.
Етнокултурната програма завърши с демонстрация на традиционни състезания, включително стрелба с лък, соколарство и състезания с тайгани, древна порода хрътки.
(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и КАБАР)
