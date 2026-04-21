Си Цзинпин: Китай е готов да сътрудничи с Африка за справяне с последиците от конфликта в Близкия изток

Китай е готов да сътрудничи с африканските държави за справяне с последиците от конфликта в Близкия изток, заяви днес президентът Си Цзинпин по време на среща с президента на Мозамбик Даниел Чапо в Пекин, предаде Ройтерс.

"Вторичните ефекти от конфликта в Близкия изток засягат африканските държави, и Китай е готов да работи с местните (държави), за да реагираме заедно, да насърчаваме мира заедно и да преследваме развитието заедно", заяви Си, цитиран от Китайската централна телевизия.

Той предложи Китай и Африка заедно да призоват за примирие, за да се сложи край на враждебните действия, и да насърчат международната общност "да практикува истински мултилатерализъм".