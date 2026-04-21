Си Цзинпин: Китай е готов да сътрудничи с Африка за справяне с последиците от конфликта в Близкия изток

Пламен Йотински
Президентът на Китай Си Цзинпин. Снимка: Haruna Furuhashi/Pool Photo via AP
Пекин,  
21.04.2026 15:07
 (БТА)
Китай е готов да сътрудничи с африканските държави за справяне с последиците от конфликта в Близкия изток, заяви днес президентът Си Цзинпин по време на среща с президента на Мозамбик Даниел Чапо в Пекин, предаде Ройтерс.

"Вторичните ефекти от конфликта в Близкия изток засягат африканските държави, и Китай е готов да работи с местните (държави), за да реагираме заедно, да насърчаваме мира заедно и да преследваме развитието заедно", заяви Си, цитиран от Китайската централна телевизия.

Той предложи Китай и Африка заедно да призоват за примирие, за да се сложи край на враждебните действия, и да насърчат международната общност "да практикува истински мултилатерализъм".

20.04.2026 15:46

Китайският президент призова в телефонен разговор със саудитския престолонаследник Ормузкият проток да остане отворен

В телефонен разговор със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман днес китайският президент Си Цзинпин призова за запазване на нормалното преминаване на кораби през Ормузкия проток, предаде Ройтерс, като отбеляза, че разговорът се е състоял в момент, когато Пекин увеличава усилията си за прекратяване на войната в Иран.
15.04.2026 16:13

Тръмп заяви, че е поискал от Си Цзинпин да не предоставя оръжие на Иран

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е поискал от китайския си колега Си Цзинпин да не предоставя оръжие на Иран и че той му е отговорил, че няма да го направи, в интервю за предаването "Сутрин с Мария", излъчено днес по телевизия
15.04.2026 14:15

Санчес и Си Цзинпин се обявиха срещу „закона на джунглата“ в международните отношения при четвъртата визита на испанския лидер в Китай

Испанският премиер Педро Санчес приключи днес визитата си в Китай, по време на която отношенията между двете страни направиха още една крачка напред, като вече се мисли и за новото му пътуване до Пекин, което се очаква да осъществи догодина, предаде ЕФЕ.Санчес и Си се обявиха вчера в защита на международния ред и предупредиха, че не бива да се прилага „законът на джунглата“. Изказванията им сякаш бяха насочени към президента на САЩ Доналд Тръмп, отбеляза испанската агенция.Двамата лидери се срещнаха в Големия дворец на народа в Пекин на четвъртата си среща за последните четири години, на която обсъдиха геополитическата обстановка и подписаха споразумение за издигане на двустранния диалог на най-високо равнище.

