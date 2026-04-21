Иран многократно е нарушавал примирието, заяви Доналд Тръмп, без да дава повече подробности

Симеон Томов
Президентът на САЩ Доналд Тръмп. Снимка: АП/ Julia Demaree Nikhinson
Вашингтон ,  
21.04.2026 15:05
 (БТА)
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в публикация в социалната си мрежа "Трут соушъл", че "Иран многократно е нарушавал примирието", без да дава повече подробности. 

САЩ и Иран постигнаха споразумение за временно прекратяване огъня, докато водят преговори за цялостен край на войната. Неотдавна делегации на двете страни се срещнаха в Пакистан, за да обсъдят условия за прекратяване на конфликта, но в крайна сметка не постигнаха мирно споразумение. 

Примирието между САЩ и Иран изтича утре в 20:00 ч. източноамериканско време (03:00 ч. четвъртък българско). 

Изгледите за нов кръг преговори между Вашингтон и Техеран остават несигурни. Иранският главен преговарящ и председател на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф каза, че Ислямската република няма да преговаря под натиск, а Тръмп отправя противоречиви послания за бъдещия развой на войната с Иран, отбелязва Асошиейтед прес. 

Тръмп посочи, че все още очаква да изпрати своя преговорен екип начело с вицепрезидента Джей Ди Ванс в пакистанската столица Исламабад за нови преговори, макар Иран да настоява, че няма да участва, докато американският лидер не смекчи исканията си. 

Тръмп каза, че е "много малко вероятно" да поднови примирието преди края му утре. 

 

 

 

 

Свързани новини

22.04.2026 01:04

Премиерът на Пакистан приветства удължаването на примирието между САЩ и Иран

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп за това, че е приел молбата на страната за удължаване на срока на действието на споразумението за прекратяване на огъня във войната между САЩ и Израел срещу Иран, за да могат текущите дипломатически усилия да продължат, предаде Ройтерс.
22.04.2026 00:39

Изявлението на Тръмп за удължаване на примирието е „хитрост за печелене на време“ за нанасяне на внезапен удар, заяви съветник на главния преговарящ на Иран

Удължаването на срока на действието на споразумението за прекратяване на огъня от страна на американския президент Доналд Тръмп е „хитрост за печелене на време“ за нанасяне на внезапен удар, заяви съветник на председателя на иранския парламент и главен преговарящ Мохамад Бакер Калибаф, цитиран от Ройтерс.
22.04.2026 00:19

Тръмп заяви, че САЩ ще удължат примирието с Иран по молба на Пакистан

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че удължава за неопределен срок действието на споразумението за прекратяване на огъня с Иран часове преди изтичането му, за да даде възможност на двете страни да продължат мирните преговори, предаде Ройтерс.
21.04.2026 23:29

Тръмп заяви, че удължава примирието с Иран, докато не бъде внесено предложение от иранска страна и не приключат преговорите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че удължава срока на действието на прекратяването на огъня с Иран, докато не бъде внесено предложение от иранска страна и не приключат преговорите, предаде Ройтерс.
21.04.2026 23:29

Тръмп заяви, че САЩ ще удължат примирието с Иран по молба на Пакистан

Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще удължат срока на действие на споразумението за прекратяване на огъня с Иран по молба на Пакистан, докато изчакват внасянето на „унифицирано предложение“ от Ислямската република, предаде Асошиейтед Прес.
21.04.2026 23:07

Иран няма да води преговори със САЩ под натиск и заплахи, заяви високопоставен ирански представител

Иран би могъл да участва в преговори със САЩ в Пакистан, ако Вашингтон се откаже от политиката си на натиск и заплахи, заяви високопоставен ирански официален представител и добави, че Техеран отхвърля каквито и да било преговори, целящи неговата капитулация, предаде Ройтерс.
21.04.2026 12:20

Германия призова Иран да приеме "протегнатата ръка" на САЩ в името на собствения си народ

Германският външен министър Йохан Вадефул призова Иран към конструктивни преговори със САЩ в Исламабад, предаде Ройтерс. "Доколкото знаем, вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс е готов да замине за Исламабад", каза пред репортери германският дипломат
21.04.2026 08:22

Тръмп заяви, че извличането на иранския уран ще бъде "дълъг и сложен" процес

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че процесът по извличането на запасите с уран на Иран, чието местоположение и ниво на обогатяване са неизвестни от началото на американските атаки срещу обекти на иранската ядрена програма, ще бъде "дълъг
21.04.2026 04:06

Доминиращият шиитски блок в иракския парламент е избрал да номинира Басем ал Бадри за следващ премиер, съобщиха от формацията

Доминиращият блок в иракския парламент - Шиитската координационна рамка, състоящ се от коалиция от близки до Иран партии, е избрал по време на среща вчера да номинира Басем ал Бадри за следващ премиер на страната, съобщиха източници от формацията,
20.04.2026 22:21

Тръмп заяви, че ще вдигне блокадата на иранските пристанища само ако бъде постигнато споразумение с Техеран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес в социалната си мрежа "Трут соушъл", че ще вдигне американската блокада над иранската пристанища само ако бъде сключено "споразумение" с Иран.
20.04.2026 19:17

Задържан от САЩ ирански кораб вероятно е превозвал стоки с двойна употреба

Иранският кораб, задържан вчера от американските сили, е превозвал по всяка вероятност стоки с двойна употреба, съобщиха източници на Ройтерс от сферата на мореплаването. Корабът, свързан с Иранския морски флот (Islamic Republic of Iran Shipping

