ННА: Израелски заселници щурмуваха джамията „Ал Акса“ в Йерусалим и издигнаха израелски знамена вътре

Денис Киров
Снимка: ННА
Йерусалим,  
21.04.2026 14:59
 (БТА)

Израелски заселници нахлуха днес в комплекса на джамията „Ал Акса“ под засилена охрана от израелските окупационни сили, предаде ливанската Национална новинарска агенция (ННА), позовавайки се на Палестинската информационна агенция (УАФА). 

Местни източници съобщиха, че десетки заселници са нахлули в двора на джамията, издигнали са израелското знаме и са извършвали провокативни талмудически ритуали вътре.

Източниците добавиха, че групи, свързани с т. нар. движение „Храмов хълм“ („Temple Mount“), са отправили провокативни призиви за мобилизиране на заселници да нахлуят в джамията „Ал Акса“ и да издигнат израелското знаме в нейния двор. Призивът е това да стане следващата сряда, когато Израел отбелязва Деня на независимостта.

Губернаторството на Йерусалим предупреди за сериозността на тези действия, като ги определи като пряка атака срещу светостта на джамията и опит за налагане на юдаизъм чрез сила.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ННА)

/ДИ/

21.04.2026 16:49

Двама палестинци са убити от израелски заселници на Западния бряг, съобщи очевидец

Двама палестинци, включително 14-годишно момче, са убити на окупирания от Израел Западен бряг днес, след като израелски войници и заселници откриха стрелба, съобщиха очевидци. Палестинските здравни власти в Газа потвърдиха информацията за двамата убити, предаде Ройтерс.

