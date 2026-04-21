МТИ: Петер Мадяр призова за гаранции за отмяна на словашки закон, който застрашава етническите унгарци в Словакия

Габриела Иванова
Победителят на унгарските парламентарни избори Петер Мадяр. Снимка: Robert Hegedus/MTI via AP
Будапеща,  
21.04.2026 15:01
 (БТА)

Победителят на унгарските парламентарни избори Петер Мадяр поиска от словашкия си колега Роберт Фицо гаранции, че ще бъде отменен закон, който според него може да лиши от свобода етнически унгарци в Словакия, съобщи унгарската новинарска агенция МТИ.

След телефонен разговор с Фицо Мадяр написа във Фейсбук, че обсъждането на по-широки политически въпроси със Словакия е възможно само ако този закон бъде отменен и ако Братислава "поеме писмен ангажимент, че няма да се конфискува земя, собственост на унгарци в Словакия, въз основа на т.нар. декрети Бенеш и принципа на колективната вина".

Мадяр увери, че неговото правителство ще работи за укрепване на отношенията със Словакия и за възстановяване на сътрудничеството във Вишеградската група (Чехия, Полша, Словакия и Унгария), но подчерта, че "преди всичко трябва да бъде решен този въпрос".

Той допълни, че за всяко унгарско правителство защитата на правата на унгарците е водещ приоритет в отношенията между двете страни.

Мадяр и Фицо са се договорили да продължат разговора си лично по време на следващото заседание на Европейския съвет в Брюксел.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МТИ)

/ЛМ/

