МТИ: Петер Мадяр призова за гаранции за отмяна на словашки закон, който застрашава етническите унгарци в Словакия

Победителят на унгарските парламентарни избори Петер Мадяр поиска от словашкия си колега Роберт Фицо гаранции, че ще бъде отменен закон, който според него може да лиши от свобода етнически унгарци в Словакия, съобщи унгарската новинарска агенция МТИ.

След телефонен разговор с Фицо Мадяр написа във Фейсбук, че обсъждането на по-широки политически въпроси със Словакия е възможно само ако този закон бъде отменен и ако Братислава "поеме писмен ангажимент, че няма да се конфискува земя, собственост на унгарци в Словакия, въз основа на т.нар. декрети Бенеш и принципа на колективната вина".

Мадяр увери, че неговото правителство ще работи за укрепване на отношенията със Словакия и за възстановяване на сътрудничеството във Вишеградската група (Чехия, Полша, Словакия и Унгария), но подчерта, че "преди всичко трябва да бъде решен този въпрос".

Той допълни, че за всяко унгарско правителство защитата на правата на унгарците е водещ приоритет в отношенията между двете страни.

Мадяр и Фицо са се договорили да продължат разговора си лично по време на следващото заседание на Европейския съвет в Брюксел.

