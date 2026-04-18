Подробно търсене

Гръмотевични бури причиниха внезапни наводнения в столицата на Нова Зеландия

Валерия Динкова
Илюстративна снимка: AP Photo/Jason Dearen
Уелингтън,  
18.04.2026 04:32
 (БТА)

Столицата на Нова Зеландия - Уелингтън, беше засегната от внезапни наводнения тази сутрин, след като гръмотевични бури и проливни дъждове удариха части от Северния остров, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс.

„Опасното време предизвиква наводнения в целия град“, заяви местната администрация на Хът в района Уелингтън с население от 520 971 души.

„Нашите обществени центрове са отворени в целия град, ако хората се нуждаят от подслон. Екипи на терен наблюдават ситуацията и подпомагат реакцията, където е необходимо“, посочиха властите.

Около 40 мм дъжд са паднали в Горен Хът тази сутрин, което наложи евакуацията на 24 жилища, съобщи общественото “Радио Нова Зеландия”.

Издадено е предупреждение за силни гръмотевични бури за Уелингтън, както и за няколко близки района, съобщи националната метеорологична служба.

„Призоваваме хората да бъдат бдителни заради тежките метеорологични условия, като са възможни внезапни наводнения“, се посочва в предупреждението.

Лошото време идва след като миналата седмица Северният остров на Нова Зеландия беше ударен от циклон, който наложи евакуации.

 

/ВД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 05:23 на 18.04.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация