Пожар гори в петролен терминал в Краснодарския край в Русия, съобщиха местните власти

Валерия Динкова
Пожар гори в петролен терминал в Краснодарския край в Русия, съобщиха местните власти
Пожар гори в петролен терминал в Краснодарския край в Русия, съобщиха местните власти
Пожарникари гасят огън в петролна база близо до Такман в Краснодарския край след украински удар с дрон, 3 май 2023 г. Снимка: Russian Emergency Ministry Press Service via AP
Москва,  
18.04.2026 03:06
 (БТА)
Пожар избухна в петролен терминал в Краснодарския край в Южна Русия, съобщи рано тази сутрин местния щаб на службата за извънредни ситуации, цитиран от Ройтерс, и уточни, че тече мащабна операция по гасене на огъня.

Няма данни за пострадали и не е ясно какви са причините за възникване на пожара. 

Службата за извънредни ситуации написа в приложението Телеграм, че 224 пожарникари и 56 пожарни автомобила се борят с пламъците в терминала Тихорецк, разположен северозападно от главния град на областта - Краснодар. 

Екипи на руските служби за извънредни ситуации също участват в гасенето на огъня. 

Главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна генерал Олександър Сирски по-рано тази седмица каза, че украинските сили се опитват “да намалят офанзивните способности на Русия”, като като поддържат висок “темп на удари по военни, отбранително-промишлени и други обекти”, припомня Ройтерс.

През март Украйна порази 76 подобни цели, включително 15 съоръжения на петролната индустрия, добави той.

 

/ВД/

17.04.2026 21:06

Украйна смята, че Русия отново ще се опита да замеси Беларус във войната, заяви Зеленски

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви днес, че Киев смята, че Москва провежда подготвителна дейност, която показва, че отново ще се опита да въвлече съюзника си Беларус във войната, предаде Ройтерс.„Разузнавателните данни сочат, че в беларуските гранични зони се строят пътища, водещи до Украйна, и се установяват артилерийски позиции“, написа Зеленски в приложението „Телеграм“, позовавайки се на армейски доклад. „Вярваме, че Русия отново ще се опита да въвлече Беларус във войната“, посочи той.
17.04.2026 15:44

Русия ще засили противовъздушната си отбрана до бреговете на Балтийско море след украински удари, заяви руски губернатор

Русия ще засили противовъздушната отбрана на критични обекти в северозападната Ленинградска област, на брега на Балтийско море, обяви днес областният губернатор Александър Дрозденко, след украински удари срещу местни енергийни и пристанищни
17.04.2026 14:14

АП: Украинският президент Зеленски сключва нови договори за оръжия и военна помощ със съюзниците, за да защити страната си от Русия

Основният дипломатически приоритет на Украйна е да си осигури помощта на съюзниците за закупуването и изграждането на повече системи за противовъздушна отбрана, заяви в сряда украинският президент Володимир Зеленски между срещите си с европейски

