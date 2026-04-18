Пожар гори в петролен терминал в Краснодарския край в Русия, съобщиха местните власти

Пожар избухна в петролен терминал в Краснодарския край в Южна Русия, съобщи рано тази сутрин местния щаб на службата за извънредни ситуации, цитиран от Ройтерс, и уточни, че тече мащабна операция по гасене на огъня.

Няма данни за пострадали и не е ясно какви са причините за възникване на пожара.

Службата за извънредни ситуации написа в приложението Телеграм, че 224 пожарникари и 56 пожарни автомобила се борят с пламъците в терминала Тихорецк, разположен северозападно от главния град на областта - Краснодар.

Екипи на руските служби за извънредни ситуации също участват в гасенето на огъня.

Главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна генерал Олександър Сирски по-рано тази седмица каза, че украинските сили се опитват “да намалят офанзивните способности на Русия”, като като поддържат висок “темп на удари по военни, отбранително-промишлени и други обекти”, припомня Ройтерс.

През март Украйна порази 76 подобни цели, включително 15 съоръжения на петролната индустрия, добави той.