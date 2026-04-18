Преговорите с Иран ще продължат през почивните дни, заяви Тръмп

Валерия Динкова
Американският президент Доналд Тръмп говори по време на събитието "Повратна точка" в щата Аризона, 17 април 2026 г. Снимка: AP Photo/Ross D. Franklin
Вашингтон,  
18.04.2026 03:32
 (БТА)

Американският президент Доналд Тръмп снощи заяви, че преговорите за прекратяване на войната с Иран ще продължат през почивните дни, предаде Ройтерс. 

Той добави, че не смята, че са останали много сериозни различия между Вашингтон и Техеран.

В интервю за телевизия Ей Би Си Тръмп изключи възможността преговорите да се провеждат на друго място, освен в Исламабад, отбеляза ТАСС.

“Нямам интерес  да ходя в страни, които не помогнаха”, каза той и добави, че на втория кръг преговори ще изпрати специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, зетя си Джаред Къшнър и вероятно вицепрезидента Джей Ди Ванс.

Тръмп отрече информация на портала “Аксиос”, че САЩ и Иран обсъждат възможността за освобождаване на 20 милиарда долара замразени средства на Техеран в замяна на прехвърлянето на обогатения му уран във Вашингтон. Той нарече съобщението на изданието „фалшива новина“ и подчерта, че Техеран няма да получи никакви пари като част от споразумението за прекратяване на войната. 

Снощи американският президент каза, че иранските запаси от обогатен уран ще “бъдат върнати в САЩ”, припомня Франс прес.

“Ще работим заедно с Иран”, за да извлечем обогатения уран, каза Тръмп по време на събитие, организирано от консервативната организация “Повратна точка” в Аризона. 

САЩ ще извлекат „ядрения прах“, използвайки „много багери“, добави той. „Ще ни трябват най-големите багери, които можете да си представите“, каза американският президент пред тълпа от поддръжници. Тръмп използва термина “ядрен прах”, за да говори както за запасите от обогатен уран, така и за ядрения материал, за онова, което според него е останало, след като САЩ и Иран бомбардираха иранските ядрени обекти през юни миналата година.

Той повтори това твърдение, заявено и по-рано вечерта, след като говорителят на иранското външно министерство подчерта, че иранските запаси от обогатен уран “няма да бъдат прехвърляни никъде”

Тръмп обеща също САЩ да прекратят блокадата на иранските пристанища веднага, след сключването на споразумение за прекратяване на войната.

 

/ВД/

