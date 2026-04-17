Иран отрече да се е съгласявал да предаде запасите си от обогатен уран

Иран тази вечер отрече да се е съгласявал да прехвърли запасите си от обогатен уран, след изявлението на американския президент Доналд Тръмп по този въпрос, който е в основата на спора между двете страни, предаде Франс прес.

“Обогатеният уран на Иран няма да бъде прехвърлян никъде. Както иранската земя е свещена за нас, така този въпрос е от голяма значимост за нас”, заяви говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи, цитиран от обществената телевизия.

“Те се съгласиха да ни върнат ядрения прах”, каза снощи Тръмп във връзка със запасите от обогатения до висока степен уран на Иран, преди по-рано днес да потвърди, че няма останали други “конфликтни точки” за сключване на споразумение.

Иранската ядрена програма бе тежко засегната след 12-дневната война през юни 2025 г. и от интензивните въздушни удари по време на иракско-американската кампания през последните седмици.

Въпреки това Техеран все още разполага със значителни количества уран, обогатен до 60% - ниво, близко до около 90%, необходимо за създаване на ядрено оръжие. Не се уточняват и запасите от уран, обогатен до 20% - ключов праг, който позволява бързо последващо обогатяване до 60%, а след това и до 90%.

Ислямската република отрича да се опитва да се сдобие с ядрено оръжие.

Какво се е случило със запасите от обогатен уран остава неясно, тъй като Техеран отказа да допусне инспектори от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) в разрушените ядрени обекти, отбелязва АФП.