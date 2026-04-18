Ирак възстанови износа на петрол от южните си терминали след едномесечно прекъсване заради блокадата на Ормузкия проток

Валерия Динкова
Илюстративна снимка: АP Photo/Nabil al-Jurani
Басра,  
18.04.2026 01:38
 (БТА)

Ирак снощи възобнови износа на петрол от южните си терминали след прекъсване от повече от месец, причинено от нарушенията в корабоплаването през Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

Един танкер вече е започнал да товари суров петрол, съобщиха четири източника от енергийния сектор.

Танкерът “Агиос Фануриос I”, плаващ под малтийски флаг, е закотвен на южните иракски терминали и се очаква да натовари около два милиона барела суров петрол от сорта “Басра”, казаха вчера източници от иракския петролен и енергиен сектор.

Плавателният съд влезе в Залива през Ормузкия проток в сряда при втория си опит да премине през водния път, след като беше един от няколко танкера, опитали се да влязат в Залива в неделя, след обявяването на примирието между САЩ и Израел, показват данните от морския трафик.

Танкерът трябва да отпътува за рафинерията “Нги Сон” във Виетнам, след като зареди суров петрол в южните иракски пристанища, съобщиха търговски източници.

Освен “Агиос Фануриос I”, още един танкер се очаква да пристигне на южните експортни терминали в Ирак до два дни.

Иранският външен министър Абас Арагчи вчера заяви, че Ормузкият проток ще бъде отворен за всички търговски кораби по време на договореното с посредничеството на САЩ десетдневно примирие между Израел и Ливан.

 

/ВД/

