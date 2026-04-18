Ирак възстанови износа на петрол от южните си терминали след едномесечно прекъсване заради блокадата на Ормузкия проток

site.btaИрак възстанови износа на петрол от южните си терминали след едномесечно прекъсване заради блокадата на Ормузкия проток
Ирак снощи възобнови износа на петрол от южните си терминали след прекъсване от повече от месец, причинено от нарушенията в корабоплаването през Ормузкия проток, предаде Ройтерс.
Един танкер вече е започнал да товари суров петрол, съобщиха четири източника от енергийния сектор.
Танкерът “Агиос Фануриос I”, плаващ под малтийски флаг, е закотвен на южните иракски терминали и се очаква да натовари около два милиона барела суров петрол от сорта “Басра”, казаха вчера източници от иракския петролен и енергиен сектор.
Плавателният съд влезе в Залива през Ормузкия проток в сряда при втория си опит да премине през водния път, след като беше един от няколко танкера, опитали се да влязат в Залива в неделя, след обявяването на примирието между САЩ и Израел, показват данните от морския трафик.
Танкерът трябва да отпътува за рафинерията “Нги Сон” във Виетнам, след като зареди суров петрол в южните иракски пристанища, съобщиха търговски източници.
Освен “Агиос Фануриос I”, още един танкер се очаква да пристигне на южните експортни терминали в Ирак до два дни.
Иранският външен министър Абас Арагчи вчера заяви, че Ормузкият проток ще бъде отворен за всички търговски кораби по време на договореното с посредничеството на САЩ десетдневно примирие между Израел и Ливан.
/ВД/
