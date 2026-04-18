САЩ одобриха потенциална продажба на Германия на интегрирани бойни системи на стойност 11,9 млрд. долара

Валерия Динкова
Снимка: AP Photo/Alex Brandon, File
Вашингтон,  
18.04.2026 00:57
 (БТА)

Държавният департамент на САЩ снощи съобщи, че е одобрил възможната продажба на интегрирани бойни системи, спомагателно оборудване и поддръжка на Германия на обща стойност от 11,9 млрд. долара, предаде Ройтерс.

Главни изпълнители по сделката ще бъдат корпорация “Локхийд Мартин” и корпорация Ар Ти Екс (RTX), се допълва в изявление на Държавния департамент.

Продажбата ще включва няколко вида военна техника, включително радарни станции за проследяване, морски ракетни установки МК-41, както и навигационни системи и системи за радиоелектронна борба, се уточнява в изявлението, цитирано от ТАСС.

Според Държавният департамент тази сделка ще допринесе за укрепване на сигурността на Германия като “сила за политическа стабилност и икономически прогрес в Европа”.

 

/ВД/

