САЩ одобриха потенциална продажба на Германия на интегрирани бойни системи на стойност 11,9 млрд. долара

Държавният департамент на САЩ снощи съобщи, че е одобрил възможната продажба на интегрирани бойни системи, спомагателно оборудване и поддръжка на Германия на обща стойност от 11,9 млрд. долара, предаде Ройтерс.

Главни изпълнители по сделката ще бъдат корпорация “Локхийд Мартин” и корпорация Ар Ти Екс (RTX), се допълва в изявление на Държавния департамент.

Продажбата ще включва няколко вида военна техника, включително радарни станции за проследяване, морски ракетни установки МК-41, както и навигационни системи и системи за радиоелектронна борба, се уточнява в изявлението, цитирано от ТАСС.

Според Държавният департамент тази сделка ще допринесе за укрепване на сигурността на Германия като “сила за политическа стабилност и икономически прогрес в Европа”.