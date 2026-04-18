САЩ одобриха потенциална продажба на Германия на интегрирани бойни системи на стойност 11,9 млрд. долара

site.btaСАЩ одобриха потенциална продажба на Германия на интегрирани бойни системи на стойност 11,9 млрд. долара
Държавният департамент на САЩ снощи съобщи, че е одобрил възможната продажба на интегрирани бойни системи, спомагателно оборудване и поддръжка на Германия на обща стойност от 11,9 млрд. долара, предаде Ройтерс.
Главни изпълнители по сделката ще бъдат корпорация “Локхийд Мартин” и корпорация Ар Ти Екс (RTX), се допълва в изявление на Държавния департамент.
Продажбата ще включва няколко вида военна техника, включително радарни станции за проследяване, морски ракетни установки МК-41, както и навигационни системи и системи за радиоелектронна борба, се уточнява в изявлението, цитирано от ТАСС.
Според Държавният департамент тази сделка ще допринесе за укрепване на сигурността на Германия като “сила за политическа стабилност и икономически прогрес в Европа”.
/ВД/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина