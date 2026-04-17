Иран отрече да се е съгласявал да предаде запасите си от обогатен уран

Валерия Динкова
Сателитно изображение, показващо камион в горния ляв ъгъл, за който анализаторите смятат, че транспортира високообогатен уран към тунел в скривалище в Центъра за ядрени технологии в Исфахан, 9 юни 2025 г. Снимка: Airbus Defence and Space© via AP
Техеран,  
17.04.2026 22:58
 (БТА)
Иран тази вечер отрече да се е съгласявал да прехвърли запасите си от обогатен уран, след изявлението на американския президент Доналд Тръмп по този въпрос, който е в основата на спора между двете страни, предаде Франс прес.

“Обогатеният уран на Иран няма да бъде прехвърлян никъде. Както иранската земя е свещена за нас, така този въпрос е от голяма значимост за нас”, заяви говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи, цитиран от обществената телевизия. 

“Те се съгласиха да ни върнат ядрения прах”, каза снощи Тръмп във връзка със запасите от обогатения до висока степен уран на Иран, преди по-рано днес да потвърди, че няма останали други “конфликтни точки” за сключване на споразумение.

 

Свързани новини

17.04.2026 19:48

САЩ ще изнесат „лека-полека“ урана от Иран, заяви Тръмп пред Ройтерс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес пред Ройтерс, че САЩ ще работят с Иран, за да изнесат обогатения му уран на своя територия. „Ще го вземем заедно. Отиваме в Иран и ще започнем лека-полека да го изкопаваме с големите машинарии… Ще го
17.04.2026 17:53

Тръмп приветства изявленията на Иран за отваряне на Ормузкия проток

Американският президент Доналд Тръмп приветства днес изявленията на Иран, че Ормузкият проток ще бъде напълно отворен по време на прекратяването на огъня, предаде Франс прес. Американският лидер каза още, че американската блокада на иранските
16.04.2026 21:21

Тръмп заяви, че не е сигурен дали прекратяването на огъня с Иран трябва да бъде удължено и каза, че лидерите на Израел и на Ливан ще бъдат в Белия дом след 4-5 дни

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е сигурен дали прекратяването на огъня с Иран трябва да бъде удължено, предаде Ройтерс. „Не съм сигурен, че то трябва да бъде удължено“, каза Доналд Тръмп пред репортери в Белия дом. „Иран иска да
16.04.2026 13:47

Иран и САЩ постигнаха известен напредък в усилията си за прекратяването на бойните действия, заяви Техеран

Иран и САЩ са постигнали известен напредък в усилията си да сключат споразумение за дългосрочното прекратяване на бойните действия, но въпреки това имат сериозни разногласия, включително по въпроса за ядрените амбиции на Техеран, съобщи високопоставен ирански представител, цитиран от Ройтерс.
16.04.2026 00:23

Кремъл обяви, че САЩ са отхвърлили предложението Русия да прибере иранските запаси от уран

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви в интервю на английски език за индийския телевизионен канал "Индия Тудей", публикувано снощи, че САЩ са отхвърлили предложение на Москва, съгласно което Русия да прибере всички на своя територия всички ирански запаси от обогатен уран, за а помогне да се реши конфликтът в Близкия изток.

