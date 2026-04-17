От спиране на огъня с Израел трябва се да премине към постоянни споразумения, заяви ливанският президент в телевизионно обръщение

Александър Евстатиев
Президентът на Ливан Жозеф Аун. Снимка: АП/Hassan Ammar
Бейрут,  
17.04.2026 22:23
 (БТА)
В телевизионно обръщение ливанският президент Жозеф Аун заяви, че спирането на огъня, договорено от страната му, трябва да бъде трансформирано в постоянни споразумения, без да уточни дали има предвид евентуално мирно споразумение с Израел, предаде Ройтерс.

Обръщението беше първата реч на Аун, откакто САЩ посредничиха за спиране на огъня, за да се сложи край на шестседмичните боеве между Израел и подкрепяната от Иран ислямистка въоръжена групировка „Хизбула“. Текстът на споразумението гласи, че Израел и Ливан ще проведат директни преговори за постигане на мир между двете страни.

Ливанският държавен глава благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп и на страните от региона за помощта им при договарянето на примирието.

„Сега всички ние сме пред нова фаза: преходът от работа за спиране на огъня към работа за постоянни споразумения, които запазват правата на нашия народ, единството на нашата земя и суверенитета на нашата нация“, каза той.

„Хизбула“ заяви, че се противопоставя на преките преговори с Израел, а нейните депутати в ливанския парламент разкритикуваха правителството за съгласието му да проведе такива преговори.

„Тези преговори не са знак за слабост, нито отстъпление, нито отстъпка“, подчерта Аун, без да споменава Израел.

Той спомена южния съсед на Ливан само когато каза, че целта му е да спре израелските атаки срещу Ливан и да осигури изтеглянето на израелските войски от ливанска територия. 

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви днес, че израелските войски ще продължат да разрушават домове в Южен Ливан, които според него се използват от „Хизбула“.

Аун посочи, че е готов да „понесе пълна отговорност за взетите решения“.

„Готов съм да отида, където е необходимо, за да освободя земята си, да защитя народа си и да спася страната си“, категоричен бе ливанският президент.

Вчера Тръмп заяви, че ще покани Аун и израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом за разговори между двете страни. 

Не стана ясно веднага дали е определена дата за разговорите, които биха били важен етап за Ливан и Израел.

Аун направи няколко очевидни препратки към Иран и „Хизбула“ в обръщението си, без да ги споменава директно. 

„Хизбула“ въвлече Ливан в регионалната война, като стреля по Израел на 2 март, в подкрепа на Техеран, припомня Ройтерс. 

„Днес ние преговаряме сами и решаваме сами. Вече не сме карта в ничия игра, нито арена за ничии войни и никога повече няма да бъдем“, подчерта президентът.

„На тези, които рискуват съдбата на Ливан и живота на ливанците, казвам „стига“, заяви категорично Аун.

