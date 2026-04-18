Прокремълски блогър беше освободен от психиатрична критика, където беше задържан след критики на Путин

Виктор Турмаков
Изображение: БТА
Москва ,  
18.04.2026 00:23
 (БТА)

Прокремълския блогър Иля Ремесло, който беше изпратен в психиатрична клиника, след като неочаквано разкритикува руския президент Владимир Путин, беше освободен след 30 дни престой, написа самият той днес в приложението Телеграм, цитиран от ДПА.

„Тежката критика към водещите правителствени служители има цена  - имайте го предвид“, заяви блогърът, след като беше освободен.

Ремесло, който дълго време беше смятан за категоричен поддръжник на Путин, нашумя миналия месец, след като в Телеграм описа президента като крадец и военнопрестъпник.

Тогава заяви, че Путин заема поста президент нелегитимно, че войната срещу Украйна е довела Русия до политическа и икономическа задънена улица и се оплака, че свободата на медиите е била задушена, а достъпът до интернет е бил ограничен.

В отговор властите приеха Ремесло в психиатрична клиника - ход, който вероятно е замислен като предупреждение и напомня за практика, използвана по съветско време, когато дисидентите са били принуждавани да влизат в психиатрични клиники, за да бъдат дискредитирани и да се пречупи волята им.

Ремесло описа условията в институцията като сурови, казвайки, че за разлика от затворите, разходките не са разрешени.

Той не оттегли критиките си към Путин, но каза, че в бъдеще ще „се изразява по-предпазливо и балансирано, без лични нападки“.

/ВД/

19.03.2026 12:21

Защо прокремълски активист публикува "Пет причини, поради които спрях да подкрепям Владимир Путин"

В продължение на години Иля Ремесло беше надежден прокремълски агент, преследвайки критици на режима и очерняйки независими журналисти, блогъри и опозиционни политици. След това 42-годишният адвокат рязко се обърна срещу най-влиятелния човек в Русия.

