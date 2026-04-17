Доналд Тръмп: Американската блокада на Ормузкия проток ще остане в сила, докато Иран не сключи със САЩ сделка за прекратяване на войната

Николай Велев
Доналд Тръмп: Американската блокада на Ормузкия проток ще остане в сила, докато Иран не сключи със САЩ сделка за прекратяване на войната
Доналд Тръмп: Американската блокада на Ормузкия проток ще остане в сила, докато Иран не сключи със САЩ сделка за прекратяване на войната
Снимка: АП/Lucas Peltier
Вашингтон ,  
17.04.2026 17:06
 (БТА)
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американската блокада на Иран "ще остане в цялата си сила", докато Техеран не се споразумее с Вашингтон за прекратяване на войната, предаде Ройтерс. 

Тръмп добави, че Иран се е съгласил изцяло да отвори Ормузкия проток, след като Ислямската република съобщи, че водният път е "изцяло отворен" за търговски плавателни съдове до края на договорения срок на спиране на огъня между Израел и Иран.

"Ормузкият проток е напълно отворен и е готов за бизнес и неограничено преминаване, но военноморската блокада ще остане в цялата си сила и въздействие върху Иран, докато сделката ни с Иран не бъде завършена на 100%", написа американският лидер в социалната си мрежа "Трут соушъл". 

Свързани новини

17.04.2026 16:40

Иран заяви, че Ормузкият проток ще е отворен за търговски плавателни съдове, докато трае примирието между Израел и Ливан

Иранският външен министър Абас Арагчи днес заяви в социалната мрежа Екс, че Ормузкият проток е напълно отворен за преминаването на всякакви търговски плавателни съдове до края на договорения срок на спиране на огъня между Израел и Иран, предадоха
17.04.2026 16:20

Обстановката в Ормузкия проток беше неприемлива, заяви еврокомисар след съобщенията, че Иран ще освободи протока, докато трае примирието

Обстановката в Ормузкия проток досега беше неприемлива, заяви еврокомисарят по въпросите на Средиземноморието Дубравка Шуица на пресконференция в отговор на въпрос, свързан със съобщенията, че Иран ще освободи движението в района, докато трае примирието.
17.04.2026 16:16

Цената на петрола се понижи рязко с над 10 процента след информация за отблокирането на Ормузкия проток от Иран

Цените на петрола се понижиха рязко, след като Иран заяви, че Ормузкият проток е „напълно отворен“ за търговски кораби на фона на постигнато примирие в Ливан, предадоха Ройтерс и ДПА. Изявлението на иранския външен министър в социалната мрежа „Екс“

