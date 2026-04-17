Доналд Тръмп: Американската блокада на Ормузкия проток ще остане в сила, докато Иран не сключи със САЩ сделка за прекратяване на войната

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американската блокада на Иран "ще остане в цялата си сила", докато Техеран не се споразумее с Вашингтон за прекратяване на войната, предаде Ройтерс.

Тръмп добави, че Иран се е съгласил изцяло да отвори Ормузкия проток, след като Ислямската република съобщи, че водният път е "изцяло отворен" за търговски плавателни съдове до края на договорения срок на спиране на огъня между Израел и Иран.

"Ормузкият проток е напълно отворен и е готов за бизнес и неограничено преминаване, но военноморската блокада ще остане в цялата си сила и въздействие върху Иран, докато сделката ни с Иран не бъде завършена на 100%", написа американският лидер в социалната си мрежа "Трут соушъл".