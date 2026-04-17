Над 38 000 жени и момичета са убити в ивицата Газа от октомври 2023 г. до края на 2025 г., посочва доклад на ООН

Израелските удари в ивицата Газа са отнели живота на повече от 38 000 жени и момичета в периода между октомври 2023 г. и края на 2025 г., предаде ДПА, като се позова на доклад на ООН, публикуван днес.

Палестинските здравни власти изчисляват, че общият брой на жертвите до края на 2025 г. е малко над 71 000, а до средата на април се е увеличил до над 72 000, тъй като Израел е продължил спорадични атаки въпреки прекратяването на огъня с ислямистката групировка „Хамас“.

Според анализа на организацията "ООН Жени", която е част от ООН, която се занимава с правата на жените, това означава, че над половината от всички жертви в Газа до края на 2025 г. са жени и момичета.

Според изчисления на организации на ООН, реалният брой на жертвите е значително по-висок, тъй като много тела остават затрупани под развалините.

Освен това "ООН Жени" съобщава, че близо 11 000 жени и момичета са останали с доживотни травми от войната в Газа.

Жените и момичетата са засегнати особено силно от конфликта и по други начини. Много от тях нямат достъп до хигиенни продукти като дамски превръзки, а някои разселени жени са били принудени да раждат в палатки или на открито, тъй като не е имало транспорт до болнични заведения“, заяви директорът на представителството на "ООН Жени" в Женева София Калторп.

Израел започна мащабна офанзива в ивицата Газа след атаките на „Хамас“ на 7 октомври 2023 година срещу израелски населени места. Двете страни постигнаха прекратяване на огъня октомври миналата година, но въпреки това в Газа смъртоности удари продължават да се извършват, припомня ДПА.