Над 38 000 жени и момичета са убити в ивицата Газа от октомври 2023 г. до края на 2025 г., посочва доклад на ООН

Деяна Христова
Символът на ООН. Илюстративна снимка: АП/John Minchillo
Женева,  
17.04.2026 17:00
 (БТА)

Израелските удари в ивицата Газа са отнели живота на повече от 38 000 жени и момичета в периода между октомври 2023 г. и края на 2025 г., предаде ДПА, като се позова на доклад на ООН, публикуван днес.

Палестинските здравни власти изчисляват, че общият брой на жертвите до края на 2025 г. е малко над 71 000, а до средата на април се е увеличил до над 72 000, тъй като Израел е продължил спорадични атаки въпреки прекратяването на огъня с ислямистката групировка „Хамас“.

Според анализа на организацията "ООН Жени", която е част от ООН, която се занимава с правата на жените, това означава, че над половината от всички жертви в Газа до края на 2025 г. са жени и момичета.

Според изчисления на организации на ООН, реалният брой на жертвите е значително по-висок, тъй като много тела остават затрупани под развалините.

Освен това "ООН Жени" съобщава, че близо 11 000 жени и момичета са останали с доживотни травми от войната в Газа.

Жените и момичетата са засегнати особено силно от конфликта и по други начини. Много от тях нямат достъп до хигиенни продукти като дамски превръзки, а някои разселени жени са били принудени да раждат в палатки или на открито, тъй като не е имало транспорт до болнични заведения“, заяви директорът на представителството на "ООН Жени" в Женева София Калторп.

Израел започна мащабна офанзива в ивицата Газа след атаките на „Хамас“ на 7 октомври 2023 година срещу израелски населени места. Двете страни постигнаха прекратяване на огъня октомври миналата година, но въпреки това в Газа смъртоности удари продължават да се извършват, припомня ДПА.

/ГГ/

14.04.2026 17:15

Четирима души бяха убити при израелски въздушен удар по полицейски автомобил в Газа

Най-малко четирима души, сред които едно дете, бяха убити при израелски въздушен удар по полицейски автомобил в град Газа, съобщиха палестински здравни служители, цитирани от Ройтерс.
31.03.2026 20:12

ООН изрази опасения от възможното създаване на нова "окупирана територия" в Близкия изток, този път в Ливан

Ръководителят на службата по хуманитарни въпроси на ООН Том Флетчър изрази загриженост от възможното създаване на нова "окупирана територия" в Близкия изток, този път в Ливан, след като израелски министър спомена за окупацията на южната част на страната след войната, предаде Франс прес.
27.03.2026 21:53

ООН планира да създаде механизъм за защита на търговията през Ормузкия проток в условията на войната в Иран

ООН съобщи днес, че създава специална работна група, която да изработи механизъм за поддържане на търговията през Ормузкия проток, като предупреди, че прекъсванията на веригите за доставки, причинени от войната в Иран, могат да доведат до още по-голям недостиг на храни и до хуманитарни кризи в световен мащаб, предаде Ройтерс. 

