ВНА: Общо 32 провинции и градове във Виетнам ще участват в 14-то издание на кампанията за кръводаряване "Червено пътешествие"

Общо 32 провинции и градове във Виетнам са заявили участие в 14-то издание на кампанията за кръводаряване "Червено пътешествие", съобщиха организаторите, цитирани от Виетнамската новинарска агенция (ВНА).

Националната инициатива се организира съвместно от Националния институт по хематология и кръвопреливане и Офиса на Националния координационен комитет за доброволно кръводаряване.

Тазгодишната кампания ще се състои през юни и юли, като целта е да бъдат събрани общо 120 хиляда единици кръв - 25 хиляди по време на основните събития и още 95 хиляди чрез съпътстващи инициативи в страната.

Директорът на Националния институт по хематология и кръвопреливане и председател на организационния комитет доц. д-р Нгуен Ха Тан посочи, че за 13-те години от създаването на инициативата са организирани 3525 пункта за кръводаряване, в рамките на които са събрани над 1 милион единици кръв.

По думите му кампанията е допринесла за повишаване на обществената осведоменост относно доброволното кръводаряване и постепенно е помогнала за преодоляване на недостига на кръв през летните месеци. Същевременно тя е укрепила капацитета на местните центрове по кръвопреливане и здравните власти да организират мащабни акции.

Инициативата също така насърчава хуманитарните ценности, подобрява координацията между различните региони, изгражда мрежи от доброволци и засилва комуникацията с обществото с цел поощряване на кръводаряването.

Над 2000 жители на провинция Туенкуанг се включиха в събитие по повод Националния ден на доброволното кръводаряване и Месеца на хуманността.

